Composition possible de Man United contre Watford avec changement de formation – Man United News And Transfer News

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a fait l’objet d’un feu immense pour les récentes performances de son équipe et est connu pour s’en tenir à un certain nombre de lieutenants de confiance lors de la sélection de ses alignements.

Les goûts de Harry Maguire, Luke Shaw, Scott McTominay, Fred et Marcus Rashford sont normalement gravés de manière permanente dans la feuille d’équipe, tandis que d’autres tels que Donny van de Beek, Jadon Sancho, Eric Bailly et Jesse Lingard ont à peine un aperçu.

Mais avec Paul Pogba, Raphael Varane et peut-être Edinson Cavani tous hors de combat pour le choc de samedi en Premier League contre Watford, Solskjaer devrait-il changer les choses et sonner les changements?

Nous avons demandé aux membres de l’équipe The Peoples Person de révéler quel serait leur onze de départ samedi s’ils étaient manager de United. C’est la sélection de Red Billy.



Formation : 4-3-3

Gardien : David de Gea. Je vais rester avec Dave pour l’instant après sa brillante forme récente, mais il n’a pas échappé à mon attention que quelques gaffes se sont glissées dans son jeu, y compris ce but presque mou de Bernado Silva contre City. De Gea sera toujours probablement le meilleur stoppeur que United ait jamais eu, mais le reste de son jeu, en particulier son incapacité à sortir de sa ligne, est probablement le deuxième meilleur derrière celui de Dean Henderson dans la plupart des aspects.

Défense : Diogo Dalot, Victor Lindelof, Eric Bailly, Alex Telles. Dalot n’est pas l’article fini, c’est vrai, mais je dirais que Wan-Bissaka non plus. Il a sans doute reculé depuis la saison dernière et sa discipline de position est médiocre. Il offre peu d’avenir alors que Dalot est fort dans ce domaine. Je donnerais donc une chance au Portugais pour voir s’il peut grandir dans le rôle.

À l’arrière central, il n’y a pas beaucoup de choix avec Varane blessé, Harry Maguire dans une forme horrible et Axel Tuanzebe prêté à Villa. Sur la forme de la saison dernière, j’aurais été tenté de lancer Teden Mengi, mais il a également été incohérent pour les moins de 23 ans ce trimestre. Je vais donc choisir Victor et Eric comme le moindre de plusieurs maux en ce moment.

Du côté gauche de la défense, Luke Shaw a été pauvre et semble à nouveau hors de condition alors pourquoi ne pas donner une course à Telles? Il fera quelques erreurs défensivement, mais Shaw aussi, et le Brésilien est superbe offensivement. S’il parvient à courir et à retrouver sa forme au FC Porto, il sera une bouffée d’air frais.

Milieu de terrain : Nemanja Matic, Donny van de Beek et Bruno Fernandes. Matic reste le seul milieu de terrain naturel de United et donc pour un 4-3-3, il est vraiment le choix de Hobson. Ensuite, avec Pogba sorti, il doit être temps de laisser Donny sans laisse et pour lui de montrer ce qu’il peut faire quelque part entre un numéro six et un numéro huit. C’est un peu plus défensif que sa position idéale mais il a beaucoup d’expérience là-bas et a déclaré récemment que c’était son rôle préféré. Je suis un grand fan du Néerlandais et il est impossible de comprendre pourquoi Solskjaer l’a retenu alors qu’il est probablement le meilleur milieu de terrain central de United.

Dans mon 4-3-3, je repousse Bruno plus profondément que Solskjaer ne le joue dans son rôle de numéro huit préféré. Cela lui permettra d’avoir plus le ballon, d’aider plus défensivement et également de faire ces superbes courses à la Bryan Robson des profondeurs de la surface qui étaient sa marque de fabrique au Sporting. Je pense que United tirera encore plus de Bruno de cette façon.

Attaquants : Mason Greenwood, Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho. Il est difficile de laisser Marcus Rashford de côté et je le ferais certainement revenir pour les prochains matchs, mais United doit commencer à utiliser Sancho. J’ai déjà écrit que je crois que Solskjaer a mal utilisé Jadon, le plaquant sur l’aile où au Borussia Dortmund il a été autorisé à traverser la ligne de front.

Mason a deux pieds et un attaquant naturel, il y a donc également peu de raisons de lui refuser la liberté de se déplacer dans un système plus fluide. Ronaldo, lui aussi, peut jouer sur toute la ligne de front, donc je mettrais ces trois ensemble et je leur dirais, changez de côté, changez de centre, rendez-vous impossible à marquer et montrez-moi une carte thermique si variée que c’est impossible de savoir quelle était votre position de départ.

Je ne me fais pas d’illusions sur le fait que mon équipe encaisserait quelques buts, mais elle marquerait sûrement plus qu’elle n’en concède et ce serait certainement amusant à regarder.

Voici le côté de Red Billy :