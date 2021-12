Compositions CONFIRMÉES: Athletic Bilbao vs Real Madrid, 2021 La Liga

Le Real Madrid a publié son onze de départ pour le prochain match contre l’Athletic Bilbao.

Onze de départ du Real Madrid : Courtois, Lucas Vazquez, Militao, Nacho, Mendy, Camavinga, Fede Valverde, Kroos, Hazard, Vinicius, Benzema.

Onze de départ de l’Athletic Bilbao (à confirmer) : Agirrezabala, Lekue, Alvarez, Nuñez, Balenziaga, Williams, Vencedor, Garcia, Muniain, Garcia, Williams.

Camavinga et Fede Valverde débutent aux côtés de Toni Kroos au milieu de terrain, avec Eden Hazard, Vinicius et Karim Benzema en tête de l’offensive. Hazard sera probablement déployé sur l’aile droite, ce qui est l’option la plus naturelle pour maintenir le partenariat entre Benzema et Vinicius même si Hazard n’est pas si efficace à droite.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 22/12/2021

Temps: 21h30 CEST, 15h30 HNE.

Lieu: San Mames, Bilbao, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

Managing Madrid a des partenariats d’affiliation. Ceux-ci n’influencent pas le contenu éditorial, bien que Vox Media puisse gagner des commissions pour les produits achetés via des liens d’affiliation.