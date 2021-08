Compositions CONFIRMÉES: Betis vs Real Madrid, 2021 La Liga

in

Le Real Madrid a publié son onze de départ pour le prochain match à l’extérieur contre le Betis, le troisième de la saison 2021-2022 de LaLiga.

Onze de départ du Real Madrid : Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Gutierrez, Casemiro, Valverde, Isco, Vinicius, Bale, Benzema.

Onze de départ du Betis (à confirmer) : Silva, Montoya, Gonzalez, Ruiz, Miranda, Rodriguez, Guardado, Juanmi, Canales, Fekir, Iglesias.

Le Real Madrid tentera de rebondir après le match nul 3-3 contre Levante. Carlo Ancelotti et son équipe d’entraîneurs voudront sûrement voir des améliorations en défense, donc la plupart des yeux seront concentrés sur Militao et Alaba. Le Betis est une équipe offensive talentueuse et Madrid aura besoin d’une solide performance défensive pour remporter la victoire.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 28/08/2021

Temps: 22h00 CEST, 16h00 HNE.

Lieu: Estadio Benito Villamarín, Séville, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

