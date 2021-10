Compositions CONFIRMÉES: Espanyol vs Real Madrid, 2021 La Liga

Le Real Madrid a publié son onze de départ pour le prochain match contre l’Espanyol en Liga, le dernier avant la prochaine pause de deux semaines de la FIFA.

Onze de départ du Real Madrid : Courtois, Vazquez, Alaba, Militao, Nacho, Camavinga, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema.

Onze de départ de l’Espanyol (à confirmer) : Lopez, Gil, Cabrera, Gomez, Pedrosa, Darder, Lopez, Morianes, Vidal, Embarba, De Tomas.

Il est crucial pour le Real Madrid de remporter la victoire et les trois points aujourd’hui, encore plus après la défaite désastreuse de mardi contre le shérif Tiraspol et le précédent match nul 0-0 contre Villarreal. Les Blancos doivent trouver une sorte d’élan avant la pause, car les matchs suivants seront nettement plus difficiles, avec des visites au Shakhtar et à Barcelone et un match à domicile contre l’Athletic Bilbao.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 10/03/2021

Temps: 16h15 CEST, 10h15 HNE.

Lieu: Estadio Cornella-El Prat, Barcelone, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

Managing Madrid a des partenariats d’affiliation. Ceux-ci n’influencent pas le contenu éditorial, bien que Vox Media puisse gagner des commissions pour les produits achetés via des liens d’affiliation.