Compositions CONFIRMÉES: Grenade vs Real Madrid, 2021 La Liga

Le Real Madrid a publié son onze de départ pour le prochain match contre Grenade en Liga.

Onze de départ du Real Madrid : Courtois, Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Asensio, Vinicius, Benzema.

Onze de départ de Grenade (à confirmer) : Maximiano, Quini, Diaz, Sanchez, Neva, Monchu, Gonalons, Rochina, Soro, Molina, Suarez.

Los Blancos auront besoin d’une solide performance aujourd’hui s’ils veulent gagner les trois points, étant donné que Grenade est une équipe de qualité depuis un certain temps. Il est vrai qu’ils ont eu du mal jusqu’à présent cette saison et qu’ils se battent actuellement pour éviter la relégation, mais on devrait s’attendre à ce qu’ils se battent devant leurs fans, et encore plus juste après la dernière pause de la FIFA.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 21/11/2021

Temps: 16h15 CEST, 10h15 HNE.

Lieu: Los Carmenes, Grenade, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

