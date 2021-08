Compositions CONFIRMÉES : Real Madrid vs AC Milan, pré-saison 2021

in

Le Real Madrid a publié son onze de départ pour le prochain match contre Milan, le dernier avant le coup d’envoi de la saison 2021-2022 dimanche prochain.

Onze de départ du Real Madrid : Courtois ; Vazquez, Nacho, Alaba, Marcelo ; Casemiro, Isco, Modric ; Rodrygo, Bale, Jovic

Onze de départ de Milan : (à confirmer) Maignan ; Calabre, Tomori, Romagnoli, Theo ; Pobega, Tonali ; Castillejo, Brahim, Krunic ; Giroud

Les hommes d’Ancelotti devraient essayer de gagner en confiance et en élan tout en se concentrant sur leur forme et leur conditionnement. Il s’agit d’un match important pour de nombreux joueurs qui se battent pour leurs minutes et Madrid doit réaliser une bonne performance afin d’accueillir alaves dimanche prochain en sachant qu’ils sont prêts à jouer.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA PRE-SAISON DU REAL MADRID

Date: 08/08/2021

Temps: 18h30 CEST, 12h30 HNE.

Lieu: Worthersee Stadion, Autriche.

Télévision disponible: Télévision du Real Madrid.

Diffusion disponible: Télévision du Real Madrid en ligne.

