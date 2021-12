Compositions CONFIRMÉES : Real Madrid vs Athletic Bilbao, Liga 2021

Le Real Madrid a publié son onze de départ pour le prochain affrontement contre l’Athletic Bilbao en Liga.

Onze de départ du Real Madrid : Courtois, Vazquez, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Asensio, Vinicius, Benzema.

Onze de départ de l’Athletic Bilbao (à confirmer) : Unai Simon, Lekue, Nuñez, Yeray, Balenziaga, Dani Garcia, Vencedor, N. Williams, Muniain, Raul Garcia, Williams.

Contrairement à ce qui était attendu, Ancelotti a décidé de ne pas faire quelques petits ajustements afin de garder ses joueurs au frais. Il aura besoin de physique et d’intensité lors des prochains matchs avec la visite de samedi à la Real Sociedad et les matchs suivants contre l’Inter Milan et l’Atletico de Madrid, mais il semble que sa principale priorité soit de gagner des matchs en ce moment.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 01/12/2021

Temps: 21h00 CEST, 15h00 HNE.

Lieu: Santiago Bernabeu, Madrid, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

