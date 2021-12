Compositions CONFIRMÉES: Real Madrid vs Atletico de Madrid, 2021 La Liga

Le Real Madrid a publié son onze de départ pour le prochain derby de Madrid contre l’Atletico de Madrid.

Onze de départ du Real Madrid : Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Rodrygo, Vinicius, Benzema.

Onze de départ de l’Atletico de Madrid (à confirmer) : Oblak, Llorente, Kondogbia, Hermoso, Felipe, Carrasco, Koke, De Paul, Lemar, Cunha, Griezmann.

Il s’agit d’un match crucial pour le Real Madrid, car l’Atletico de Madrid sera probablement l’équipe la plus forte luttant contre les hommes d’Ancelotti pour le titre 2021-2022 cette saison. Los Blancos ont une solide avance au classement et s’ils peuvent l’augmenter de trois points, leurs chances de remporter le trophée cette campagne seront plus élevées que jamais.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 12/12/2021

Temps: 21h00 CEST, 15h00 HNE.

Lieu: Santiago Bernabeu, Madrid, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

Managing Madrid a des partenariats d’affiliation. Ceux-ci n’influencent pas le contenu éditorial, bien que Vox Media puisse gagner des commissions pour les produits achetés via des liens d’affiliation.