Compositions CONFIRMÉES: Real Madrid vs Cadix, 2021 La Liga

Le Real Madrid a publié son onze de départ pour le prochain match contre Cadix en Liga.

Onze de départ du Real Madrid : Courtois, Vazquez, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Valverde, Hazard, Vinicius, Benzema.

Onze de départ de Cadix (à confirmer) : Ledesma, Akapo, Fali, Cala, Espino, Jonsson, Fernandez, Alarcon, Alejo, Arazamendia, Lozano.

Ancelotti a décidé de déployer la formation la plus prévisible ce soir et le Real Madrid devra s’occuper des affaires sans certains de ses principaux partants. Il est clair que Los Blancos ont encore ce qu’il faut pour battre Cadix ce soir, ce qu’ils doivent faire après que le Betis et l’Atletico de Madrid ont perdu des points ce week-end.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 19/12/2021

Temps: 21h00 CEST, 15h00 HNE.

Lieu: Santiago Bernabeu, Madrid, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

