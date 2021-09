Compositions CONFIRMÉES: Real Madrid vs Celta Vigo, 2021 La Liga

in

Le Real Madrid a publié son onze de départ pour le prochain match à domicile contre le Celta Vigo, qui marque le retour du football à l’Estadio Santiago Bernabeu.

Onze de départ du Real Madrid : Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Miguel, Casemiro, Modric, Valverde, Vinicius, Hazard, Benzema.

Onze de départ du Celta Vigo (à confirmer) : Dituro ; Mallo, Aidoo, Araujo, Galan ; Tapia; Mendez, Suarez, Nolito ; Aspas, Mina.

Ancelotti a décidé de commencer Miguel à l’arrière gauche, avec Casemiro, Modric et Valverde jouant au milieu de terrain même s’ils auraient probablement pu se reposer. Vinicius et Hazard joueront aux côtés de Benzema en attaque. Le Real Madrid devra s’occuper des affaires et espérer que tout le monde reste frais avant le match contre l’Inter.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 09/12/2021

Temps: 21h00 CEST, 15h00 HNE.

Lieu: Stade Santiago Bernabeu, Madrid, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

