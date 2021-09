Compositions CONFIRMÉES : Real Madrid vs Majorque, Liga 2021

in

Le Real Madrid a publié son onze de départ pour le prochain match contre Majorque en Liga.

Onze de départ du Real Madrid : Courtois, Nacho, Militao, Alaba, Miguel, Modric, Camavinga, Asensio, Rodrygo, Vinicius, Benzema.

Onze de départ de Majorque (à confirmer) : Reina, Sastre, Valljent, Olivan, Costa, Battaglia, Baba, Rodriguez, Junior, Kubo, Mboula.

C’est un match important pour le Real Madrid, qui s’appuiera sur son banc et ses réserves ce soir. Majorque a une équipe décente, mais Madrid a ce qu’il faut pour obtenir les trois points et profiter d’un match quelque peu confortable au Santiago Bernabeu après ses deux dernières victoires à l’extérieur contre l’Inter et Valence.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 22/09/21

Temps: 22h00 CEST, 16h00 HNE.

Lieu: Stade Santiago Bernabeu, Madrid, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

Managing Madrid a des partenariats d’affiliation. Ceux-ci n’influencent pas le contenu éditorial, bien que Vox Media puisse gagner des commissions pour les produits achetés via des liens d’affiliation.