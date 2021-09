Compositions CONFIRMÉES : Valence vs Real Madrid, Liga 2021

Le Real Madrid a publié son onze de départ pour le prochain match contre Valence en Liga.

Onze de départ du Real Madrid : Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Casemiro, Modric, Valverde, Rodrygo, Vinicius, Benzema.

Onze de départ de Valence (à confirmer) : Mamardashvili, Correia, Paulista, Alderete, Lato, Guillamon, Wass, Soler, Foulquier, Guedes, Gomez.

Gaya n’est pas disponible pour Valence et c’est une excellente nouvelle pour le Real Madrid étant donné qu’il est l’une des menaces les plus dangereuses du côté de Valence, même s’il est arrière gauche. Pour Madrid, il sera crucial de s’occuper des affaires et d’obtenir les trois points ce soir car l’équipe jouera un match beaucoup plus gérable contre Majorque mercredi prochain.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 19/09/2021

Temps: 21h00 CEST, 15h00 HNE.

Lieu: Mestalla, Valence, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

Managing Madrid a des partenariats d’affiliation. Ceux-ci n’influencent pas le contenu éditorial, bien que Vox Media puisse gagner des commissions pour les produits achetés via des liens d’affiliation.