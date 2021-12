Compositions de départ et comment regarder : Real Madrid Femenino contre Sporting Huelva

Le Real Madrid Femenino joue son dernier match de l’année à domicile contre le Sporting Huelva à Primera Iberdrola. Les visiteurs occupent la 14e place – seulement 4 points au-dessus de la zone de relégation. Madrid est 8e, à 8 points de l’Atlético Madrid à la 3e place et à 11 points de la Real Sociedad à la 2e.

Ce match devrait être relativement simple pour Las Blancas, même si Toril doit faire face à des problèmes de blessures qui ont éliminé le côté gauche de sa défense et aminci l’attaque. Olga Carmona et Marta Corredera sont absentes en plus de Kosovare Asllani et Caroline Møller Hansen.

Real Madrid XI: Misa, Kenti Robles, Babett Peter, Ivana Andrés, Aurélie Kaci, Maite Oroz, Esther González, Nahikari García, Rocío Gálvez, Claudia Zornoza, Athenea del Castillo

Sous-marins: Sofia, Teresa Abelleira, Marta Cardona, Lorena Navarro, Claudia Florentino, Lucía Rodreiguez, Carla Camacho

Formation prévue: 3-5-2

Sporting Huelva XI : Chelsea, Cinta R., Kanteh, Mayrah R., Fish, Anita Marcos, Keane, Patri Ojeda, S. Castelló, Abilda, Paula Romero

Abonnés : Bella, Léti, Judith, Pau, Chini, C. Gey

Formation prévue: 4-4-2

Télévision du Real Madrid (espagnol)

Real Madrid Twitch