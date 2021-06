Compositions prévues entre la Croatie et l’Espagne: nouvelles de l’équipe, équipes, mises à jour sur les blessures, suspensions pour l’Euro 2021 aujourd’hui

in

L’attaquant influent de l’Inter Milan à 104 sélections – qui a disputé la totalité de la campagne de la phase de groupes sauf neuf minutes, marquant à la fois contre les Tchèques et l’Écosse – est entré dans une période de 10 jours d’auto-isolement et risquerait également de rater le quart. finales et demi-finales, si l’équipe de Zlatko Dalic avance aussi loin lors d’un deuxième tournoi majeur consécutif.

L’ailier de l’AC Milan Ante Rebic devrait remplacer Perisic, revenant à l’attaque aux côtés de Nikola Vlasic et Bruno Petkovic.

Duje Caleta-Car devrait également remplacer Dejan Lovren en défense, tandis que Sime Vrsaljko de l’Atletico Madrid doit se battre pour reprendre sa place d’arrière droit face à Josip Juranovic.

Quant à l’Espagne, une campagne sans intérêt qui a commencé par des matchs nuls successifs discrets s’est enflammée avec une défaite 5-0 de la Slovaquie à Séville alors qu’elle a finalement remporté la deuxième place du groupe E derrière la Suède.

Luis Enrique pourrait bien rester avec la même équipe qui a commencé cette victoire écrasante, bien que Pau Torres et Marcos Llorente puissent revenir à la défense à la place d’Eric Garcia et du capitaine de Chelsea Cesar Azpilicueta.

Voici comment nous prévoyons que les deux parties se formeront à Copenhague…

Croatie vs Espagne alignements prévus

La Croatie a prédit XI : Livaković ; Juranović; Vida, aleta-Car, Gvardiol; Modrić, Brozović, Kovačić; Vlašić; Rebić, Petković

L’Espagne a prédit XI : Unai Simón ; Azpilicueta, Eric García, Laporte, Jordi Alba ; Koke, Busquets, Pedri ; Gérard Moreno, Morata, Sarabia

Equipes

Gardiens de but : Lovre Kalinic, Dominik Livakovic, Simon Sluga

Défenseurs : Domagoj Vida, Dejan Lovren, Sime Vrsaljko, Borna Barisic, Duje Caleta-Car, Josip Juranovic, Domagoj Bradaric, Mile Skoric, Josko Gvardiol

Milieu de terrain : Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Milan Badelj, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Ivanusec

En avant : Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Rebic, Josip Brekalo, Bruno Petkovic, Mislav Orsic, Ante Budimir

Gardiens de but : David de Gea, Robert Sanchez, Unai Simon

Défenseurs : Aymeric Laporte, José Gaya, Jordi Alba, Pau Torres, Eric Garcia, Diego Llorente, Cesar Azpilicueta

Milieu de terrain : Marcos Llorente, Sergio Busquets, Rodri, Pedri, Thiago, Koke, Fabian

En avant : Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Gérard Moreno, Alvaro Morata, Ferran Torres, Adama Traoré, Pablo Sarabia

Liste des suspensions

Duje Caleta-Car, Marcelo Brozovic et Mateo Kovacic (Croatie) et Pau Torres, Sergio Busquets, Rodri et Jordi Alba (Espagne) manqueront le prochain match s’ils sont avertis.