Compositions probables Espagne-Suède

14/11/2021 à 10:56 CET

La équipe espagnole de football est à un pas de Qatar Coupe du monde 2022. La Roja reçoit ce dimanche Suède à La Cartuja (20h45) dans le but de gagner ou de faire match nul pour sceller mathématiquement leur participation à la prochaine édition de la Coupe du monde. Tout ce qui ajoute des points permettra aux hommes de Luis Enrique d’éviter le repêchage déchirant à jouer fin mars.

Luis Enrique a expliqué lors d’une conférence de presse que, bien que l’Espagne mérite un match nul, il n’ira pas spéculer. La Sélection, par conséquent, Il continuera avec le 4-3-3 et en termes de noms il sera plus reconnaissable que contre la Grèce. En principe, Sergio Busquets et Jordi Alba Ils reviendront à un onze de départ qui comprendra également des footballeurs tels que Pau Torres, Carlos Soler ou Dani Olmo. Bien qu’il ait toujours commencé avec l’équipe nationale, Gavi vise à être remplaçant.

D’autre part, Ibrahimovic vient de jouer deux matchs complets la semaine dernière et les médias suédois ont spéculé ces dernières heures sur la possibilité que Zlatan être le révulsif ce soir. L’entraîneur Janne Andersson ne s’est pas « mouillé » à ce sujet lors d’une conférence de presse, mais il n’a pas exclu la possibilité qu’il soit un titulaire et qu’il soit, avec Isak, la principale menace offensive de son équipe.

Voici les alignements probables Espagne-Suède:

Espagne: Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba ; Koke, Busquets, Carlos Soler ; Dani Olmo, Morata, Sarabie.

Suède: Olsen ; Krafth, Lindelöf, Nilsson, Augustinsson ; Claesson, Olsson, Svanberg, Forsberg ; Ibrahimovic, Isak.