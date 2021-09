Compostelle ajoute trois points après avoir battu Cristo Atlético à domicile (3-0)

09/12/2021 à 19:02 CEST

Les Compostelle consolidé une belle victoire après avoir battu 3-0 à Christ athlétique lors de la réunion tenue dans le Stade municipal Vero Boquete de San Lázaro ce dimanche. Les Compostelle Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match joué contre le Pontevedra. Pour sa part, Christ athlétique il a remporté son dernier match de la compétition dans son stade 2-1 contre le Coruxo. Après le tableau d’affichage, l’équipe de Santiago est quatrième, tandis que le Christ athlétique est dixième après la fin du match.

Le match a commencé du bon pied pour l’équipe de Santiago, qui a débuté à la Stade municipal Vero Boquete de San Lázaro par un but sur coup franc direct de Jordan à la 8e minute. Après cela, la première période s’est terminée sur un score de 1-0.

La deuxième partie de l’affrontement a débuté de manière favorable pour le Compostelle, qui met plus de terre entre les deux grâce à un peu de Cousine quelques instants après la reprise du jeu, en particulier à la minute 50. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe locale, qui a augmenté les distances établissant le 3-0 au moyen d’un but avec une pénalité maximale de Pablo Antas à 76 minutes, terminant ainsi le match avec un score final de 3-0.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont utilisé tous leurs changements. Par le Compostelle ils sont entrés du banc Durer, Rafa Mella, Beltran, Rodriguez et Vesprini remplacement Parapar, Écuyer, Jordan, Josiño et Cousine, tandis que les changements par le Christ athlétique Ils étaient Josué, Adrien, Iker Perez, Allvaro et tours, qui est entré par Javi bon, Juan Moreno, Polanco, Abel et González.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes, dont trois au Compostelle (Jordan, Pablo Antas et Allvaro Casas) et deux à Christ athlétique (Javi bon et Edu Gallardo).

Avec ce résultat, le Compostelle il reste quatre points et le Christ athlétique avec trois pointes.

Le prochain match de la compétition pour les deux équipes se jouera dans leur fief : le Compostelle sera mesuré avec le CD Mostoles et le Christ athlétique jouera contre lui Union Adarve.

Fiche techniqueCompostelle :Pato Guillén, Guille Torres, Álvaro Casas, Salado, Roque, Pablo Antas, Josiño (Rodriguez, min.71), Jordan (Beltrán, min.63), Escudero (Rafa Mella, min.63), Primo (Vesprini, min. 77) et Parapar (Duran, min.55)Christ athlétique :Guillermo García, Morante, Abel (Álvaro, min.63), Polanco (Iker Pérez, min.63), Silva, Gallego, Javi Bueno (Josua, min.45), González (Torres, min.77), Edu Gallardo, Alfredo et Juan Moreno (Adrián, min.45)Stade:Stade municipal Vero Boquete de San LázaroButs:Jordan (1-0, min. 8), Primo (2-0, min. 50) et Pablo Antas (3-0, min. 76)