Compostelle se rend au stade Langreo pour terminer le championnat

07/05/2021 à 18:02 CEST

Samedi prochain à 18h00 se jouera le match de la dernière journée de la deuxième phase du deuxième B, dans lequel nous verrons le Langreo et à Compostelle dans le Nouveau Ganzábal.

le Langreo les visages voulant récupérer des sentiments positifs dans le match correspondant au sixième jour après avoir subi une défaite contre lui Des sports lors du match précédent par un résultat de 5-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté l’un des cinq matchs disputés à ce jour, avec 25 buts pour et 30 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Compostelle il a été battu 0-1 dans le dernier match qu’il a joué contre le Marino Luanco, de sorte qu’un triomphe sur le Langreo cela l’aiderait à améliorer son palmarès au championnat. Avant ce match, le Compostelle il n’avait remporté aucun des cinq matchs disputés lors de la deuxième phase du deuxième B cette saison, avec un chiffre de 22 buts en faveur et 23 contre.

En référence aux résultats en tant que local, le Langreo Il a réalisé des chiffres d’une victoire et une défaite en deux matches disputés dans son stade, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais nous devrons travailler dur pour gagner. Dans le rôle de visiteur, le Compostelle ils ont été vaincus une fois et ont fait match nul une fois dans leurs deux matchs joués, des chiffres qui montrent des manques dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements au domicile du Langreo et les résultats sont une victoire et un nul pour les locaux. À son tour, l’équipe locale accumule une séquence de deux matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Compostelle. Le dernier match que les deux équipes ont disputé dans cette compétition a eu lieu en mars 2015 et s’est terminé par un score de 2-0 en faveur de la Compostelle.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase du deuxième B, on peut voir que le Langreo ils devancent l’équipe visiteuse avec un avantage de deux points. L’équipe de Angel Rodriguez il se classe quatrième avec 29 points sur son tableau de bord. Pour sa part, le Compostelle il a 27 points et se classe sixième de la compétition.