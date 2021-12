Compound (COMP) cible 250 $ en gagnant plus de 10 % en 24 heures

Le prix composé (COMP / USD) est 10,6% plus élevé au cours des dernières 24 heures, ce qui a porté la valeur actuelle du jeton à 205,00 $. Le changement de prix coïncide avec l’augmentation des volumes d’échanges, qui dépassent actuellement les 210 millions de dollars.

La capitalisation boursière du jeton a également atteint environ 1,29 milliard de dollars, le jeton étant désormais classé au 95e rang des plus grandes crypto-monnaies selon cette métrique.

Le composé tente un rebond

COMP a été l’un des tokens les plus durement touchés lors du krach de mai, et malgré plusieurs tentatives haussières, le sommet historique de plus de 900 $ est encore loin. De plus, lors des légers gains haussiers de novembre, le COMP est passé à 400 $ mais est tombé en dessous de 200 $ au cours des derniers jours.

La tendance à la baisse au cours des dernières semaines a conduit COMP à former un nouveau plus bas mensuel à 178 $. Cependant, la tendance baissière pourrait être le début d’un rallye haussier pour le jeton.

Depuis début novembre, COMP est dans une tendance baissière régulière, montrant désormais des signes d’épuisement. Il ne pourrait plus y avoir de plus bas pour l’altcoin, avec le support le plus bas maintenant à 175 $. Par conséquent, l’action de prix la plus probable pour le jeton est une tendance à la hausse.

Pour que le COMP rebondisse fortement, il est essentiel de maintenir des niveaux au-delà de 200$. Le support d’achat actuel a attiré des acheteurs et le jeton vise désormais 250 $. Tant qu’elle restera au-dessus de 200 $, la pression d’achat restera probablement élevée, car les commerçants recherchent maintenant des jetons qui ont une certaine action sur les prix.

Cependant, le marché ne s’est pas complètement rétabli et la volatilité reste élevée. Par conséquent, COMP pourrait encore être dans une tendance baissière. Les ventes massives seront déclenchées par un rallye en dessous de 200 $. Cependant, tomber en dessous de 170 $ est moins probable car, comme mentionné, la tendance baissière pourrait être épuisée à ce niveau.

Propositions de gouvernance des laboratoires composés

Compound Labs a gagné du terrain alors que le protocole de financement décentralisé (DeFi) continue de voter sur diverses propositions de gouvernance. Les propositions affecteront les opérations tokenomiques et protocolaires de COMP.

Les propositions sont en cours depuis plusieurs semaines, la dernière proposition étant l’ajout du dollar Pax, USDP, dans le protocole composite. L’ajout de ce stablecoin pourrait augmenter les capacités DeFi du réseau, entraînant des gains notables pour COMP. Certaines des autres propositions incluent le renforcement de la sécurité des protocoles décentralisés et les audits continus de la plate-forme. Ceux qui ont des jetons de gouvernance peuvent voter sur ces propositions et ils pourraient éventuellement contribuer à l’amélioration du réseau.

