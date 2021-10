Compound Finance souffre d’un bug menant à une distribution de jetons d’environ 50 millions de dollars

Compound Finance (COMP) a apparemment souffert d’un bug de distribution de jetons après avoir introduit et adopté un récent vote sur la gouvernance qui portait sur la distribution des récompenses, proposition 62. Peu de temps après, Compound a signalé dans un tweet qu’il y avait un comportement inhabituel concernant la distribution de COMP après le vote, mais que “aucun fonds fourni/emprunté n’est à risque.”

Les fonds menacés en raison du bogue ne figurent que dans le contrat du contrôleur, ce qui signifie qu’il existe un plafond total de 280 000 jetons COMP à risque. Cependant, c’est toujours un chiffre considérable, d’une valeur de plus de 80 millions de dollars US au moment de la publication. Une transaction aurait atteint près de 30 millions de dollars à elle seule.

Bougeons-nous

Avec la gouvernance vient souvent le manque d’action immédiate. Comme le PDG et fondateur de Compound Finance, Robert Leshner, l’a noté dans un tweet discutant des événements en cours, « il n’y a pas de contrôles d’administration ou d’outils communautaires pour désactiver la distribution COMP ; toute modification du protocole nécessite un processus de gouvernance de 7 jours.

L’équipe Compound a rapidement déployé le processus de gouvernance initial avec la proposition 63 en cours d’examen, qui désactive temporairement les récompenses de distribution COMP pendant que l’équipe et la communauté s’attaquent au correctif du protocole.

Leshner ajoute que même si la proposition 63 est en cours de révision, “un correctif pour redémarrer la distribution est en cours de développement”. Bien que cela donne à l’équipe le temps de résoudre le problème, la proposition 63 note que tous les ~ 280 000 jetons seront à risque.

Alors que le récent bug de Compound a eu un impact immédiat sur les prix, les acheteurs sont rapidement revenus sur le marché et le jeton COMP a toujours fait preuve d’une résilience à long terme. | Source : COMP-USD sur TradingView.com

Prendre 10%

Leshner est depuis allé sur Twitter demandant aux destinataires du COMP distribué par erreur de le retourner, avec le tweet ci-dessous :

Si vous avez reçu une grande quantité incorrecte de COMP à partir de l’erreur de protocole Compound : Veuillez le renvoyer au Timelock composé (0x6d903f6003cca6255D85CcA4D3B5E5146dC33925). Gardez 10% comme chapeau blanc. Sinon, il est déclaré comme revenu à l’IRS, et la plupart d’entre vous sont doxés. – Robert Leshner (@rleshner) 1er octobre 2021

Il a pris un peu de chaleur pour le tweet, et a poursuivi en déclarant qu’il s’agissait d’un «tweet / approche à la tête osseuse» et que ses intentions consistent à «essayer de faire tout ce que je peux pour aider la communauté à obtenir une partie de son COMP. arrière.”

Le spécialiste des contrats intelligents Kurt Barry a noté à quel point de petites erreurs de code coûteuses peuvent avoir un impact sur les projets de blockchain :

Les contrats intelligents ne pardonnent pas les plus petites erreurs… Le bogue COMP est un cas tragique de « > » au lieu de « > = » (dans deux emplacements de code). Deux personnages, des dizaines de millions de valeur perdues. – Kurt Barry (@Kurt_M_Barry) 30 septembre 2021

Vraiment un ensemble de circonstances difficiles pour la communauté de la finance composée, mais beaucoup approuveront la réponse de Leshner.

Cette décision n’est pas le premier incident dans le monde en croissance rapide de DeFi. Le mois dernier, le réseau Poly a subi un piratage qui a coûté plus de 600 millions de dollars US. Dans des circonstances un peu étranges, le pirate Poly a renvoyé la plupart des cryptos volés sur le réseau. Et au cours de la semaine dernière, le protocole DeFi inter-chaînes pNetwork a perdu plus de 12 millions de dollars américains en Bitcoin tokenisé au profit des attaquants.

