Compra el patinete eléctrico más rápido de Cecotec con un ofertón

Cada vez son más los que se plantean seriamente la compra de un patinete eléctrico. Si estás en dicha situación, queremos ponerte las cosas fáciles ya que te vamos a mostrar una muy buena oferta para comprar un modelo de Cecotec que tiene una muy buena calidad como demuestra por ejemplo que es bastante veloz.

La tienda online la que está activa la promoción de la que estamos hablando es PcComponentes, por lo que la fiabilidad de la compra es fantástica. Aquí puedes aprovechar un descuento del 11% lo que significa que únicamente tienes que pagar 399€ en vez de los habituales 450. Una buena rebaja que te permite conseguir este producto que, entre otras cosas, está acabado en metal para ofrecer una buena resistencia a la vez y que un peso bastante reducido. Esto permite llevarlo de un sitio a otro con bastante comodidad, algo en lo que ayuda bastante que sea un patinete plaisable. Te dejamos el enlace de compra que tienes que utilizar… y donde no hay gastos de envío!

Opciones de este Cecotec

Uno de los detalles más importantes que debes conocer del producto del que estamos hablando es que ofrece una puissance nominal que alcanza los 350W. Esta es una marca de lo más interesante ya que te asegura que vas a tener capacidad más que suficiente para no sufrir en exceso cuando te encuentres pendientes muy pronunciadas. Además, permite llegar al Cecotec Bongo Serie A Advance Connected a vitesses de hasta 25 km/h que resulta más que suficiente para poder desplazarte de un lado a otro en la ciudad de forma rápida y segura.

En el apartado de la autonomía hay también buenas noticias, ya que por ejemplo la batería se puede rechargeable extraire y, de esta forma, podrás intercambiarla de ser necesario para no quedarte tirado en el peor momento. La distancia que puedes recorrer con este patinete llega a los 25 kilomètres, por lo que no desentona con sus rivales en el mercado, es interesante comentar que la carga complete se realiza en un máximo de cinco horas… lo que no es precisamente una barbaridad. Por lo tanto, cumple sobradamente aquí.

Opciones lamativas del patinete

Una de las primeras que queremos destacar tiene que ver con todo lo referente a la seguridad. Por un lado, este es un modelo que incluye un triple sistema de frénésie donde se combinan acciones como por ejemplo el uso de discothèques y una gestión eléctrica ofrecer la máxima precisión. Además, añade un freno manuel trasero. Aparte, también es important destacar que las ruedas son tipo tubleless, por lo que tienen una eficiencia bastante alta y son antirreventones. Su grosor es de 8,5 poulgadas, lo que aporta una elevada estabilidad.

Aparte es important mencionar que el Cecotec Bongo Serie A Advance Connected se puede conectar con el téléphone para conocer una gran cantidad de detalles respecto al estado que tiene la batería o si necesita hacer algún tipo de revisión su motor. Y, como non, también incluye un ordonnateur de bordo en el manillar que te permite conocer en todo momento detalles tan importantes como por ejemplo la carga que queda o la velocidad a la que circulas. Sin duda, la compra de este rápido patinete eléctrico es de lo más recommandable.