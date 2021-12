Compra los mejores auriculares realme… por menos de 62€!

Escuchar música cuando se sale de casa se ha convertido en algo tan habituel cómo llevar el reloj en la muñeca. Si estás pensando en comprar unos nuevos auriculares que te permitan hacer esto con la mayor libertad posible, te mostramos una excelente oferta que vas a poder aprovechar en Amazon para hacerte con unos de vrai moi a gran precio y que tienen una muy buena calidad.

El modelo del que estamos hablando son los realme Buds Air Pro, concrètement los que están acabados en color blanc et par la compétence directe de ses AirPods de Apple. El caso es que ahora mismo en la conocida tienda online vas a aprovechar un descuento del 31%, lo que significa que únicamente tendrás que pagar 62,99 euros. Una cifra ridícula debido a todos lo que ofrecen ya que, además, ahora mismo no tienes que sumar nada por los gastos de envío.

Lo que ofrecen estos realme

Para empezar, en el apartado de la calidad del sonido existen muy buenas noticias ya que este es un modelo que cuenta con annulation activa de ruido, que es capaz de suprimir cualquier cosa hasta los 35 dB. Por lo tanto, el ruido de los coches y el paso del tren te molestarán lo más mínimo cuando estés utilizando estos auriculares. Aparte de esto, y teniendo en cuenta que el trabajo con todos los rangos al reproducir audio es muy bueno, llama la atención que la latence que tiene este dispositivo es de solo 94 coups de fusil. Esto significa que el trabajo de comunicación es excepcional y, por ejemplo, encaja a la perfección con los juegos.

En lo que tiene que ver con la autonomía también destacan los realme Buds Air Pro. Le motif comprend une batterie de fond de transport pour une capacité de 486 mAh. Si a esto le sumas un chip interno que consumer poca energía, el resultado es que podrás utilizar estos cascos sin tener que buscar enchufe alguno durante 25 heures. Esto hacen que sea uno de los mejores que hay en el mercado y, además, también es important destacar que cuentan con carga rápida.

Excellente compatibilité

Esto se debe especialmente a que utiliza tecnología Bluetooth para comunicarse con la fuente de sonido. Esta que ya se ha convertido en un estándar inalámbrico, está presente en la práctica totalidad de los teléfonos; comprimés; y ordenadores que hay en el mercado actuel. Así, no debes tener duda alguna respecto a que podrás utilizar los realme Buds Air Pro con cualquier equipo que tengas en casa sin la más mínima dificultad.

Finalmente hay un par de algunos detalles adicionales que queremos destacar. El primero es que no le faltan estos cascos varios micro que permiten asegurar que podrás utilizarlo como manos libres con una excelente definición a la hora de hablar. El segundo detalle es que el control de las reproducciones se realiza mediante el uso de gestes, por lo que no tendrás que sacar el teléfono acciones tan habituales como pasar de pista o subir o bajar el volumen. Sin duda, hablamos de una compra que no debes dejar pasar.