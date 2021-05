Comprendre et sélectionner une solution de prévention des pertes de données pour votre entreprise

Les solutions de prévention de la perte de données sont des outils de sécurité qui aident les organisations à garantir que les informations commerciales sensibles ou critiques ne sortent pas du réseau d’entreprise ou d’un utilisateur sans accès. Image: .

Par Filip Cotfas

Les violations de données et la perte de données ont été les pires cauchemars de chaque organisation. Le modèle de travail à domicile et hybride pendant la pandémie assure la continuité des activités, mais ce qui complique le problème, c’est la nécessité d’assurer la sécurité des données dans n’importe quel scénario donné. Les entreprises doivent agir de manière proactive et assurer la sécurité des données des clients ou de l’entreprise avec la plus grande importance.

Le passage à la FMH a laissé de nombreuses portes ouvertes à des étrangers malveillants, qui ont tenté d’exploiter les changements liés aux habitudes de travail et à l’anxiété causés par la pandémie. Cependant, mis à part les attaques extérieures, le COVID-19 a également entraîné une augmentation des risques de menaces pour la sécurité des données internes. Les exemples incluent les attaques d’ingénierie sociale, le partage de données en dehors de l’entreprise et l’utilisation d’appareils non autorisés.

Quelle que soit la taille de l’organisation – grande ou petite, la protection des données sensibles est cruciale. Avec tout ce qui passe au numérique, chaque jour, le volume des données qu’une organisation traite n’a cessé de croître. Les ressources de l’équipe informatique et des RSSI s’épuisent avec une bande passante limitée. C’est pourquoi il est essentiel de proposer un plan de prévention des pertes de données (DLP) équilibré et complet qui réponde au besoin adapté à votre organisation.

Comprenons DLP et comment sélectionner une solution DLP en fonction des fonctionnalités requises et de sa capacité réelle à empêcher les fuites ou les violations de données.

Les solutions de prévention de la perte de données sont des outils de sécurité qui aident les organisations à garantir que les informations commerciales sensibles ou critiques ne sortent pas du réseau d’entreprise ou d’un utilisateur sans accès. Avec le logiciel DLP, les entreprises peuvent se défendre contre le vol, la perte et l’exfiltration de données et faire la différence dans le processus de protection des données. Les solutions DLP peuvent protéger à la fois les données en mouvement sur le réseau et les données au repos dans les zones de stockage ou sur les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, etc.

Un outil DLP peut aider les entreprises à se conformer aux réglementations telles que GDPR, HIPAA, PCI DSS, The Protection Bill, etc., et à éviter des amendes très coûteuses. Les entreprises bénéficient également d’une protection contre les attaques internes malveillantes et involontaires et peuvent protéger les données des clients et la propriété intellectuelle.

Il existe plusieurs types de solutions DLP en fonction de l’endroit où elles sont déployées. Ils peuvent être au niveau du point de terminaison ou du réseau ou dans le cloud. Lorsqu’elles envisagent des solutions DLP, les entreprises se tournent souvent vers les solutions DLP réseau comme des outils apparemment complets et faciles à mettre en œuvre. Cependant, bien qu’ils protègent efficacement les données sensibles en mouvement, leur portée est limitée: ils ne peuvent protéger les données que lorsque les ordinateurs sont connectés au réseau de l’entreprise et ne peuvent pas empêcher le transfert de données sur des appareils portables. C’est là qu’Endpoint DLP entre en jeu.

Endpoint DLP permet une implémentation à l’échelle de l’entreprise, ce qui implique: l’installation sur chaque endpoint d’un client ou d’un agent qui devra ensuite être maintenu et mis à jour régulièrement. On pense que c’est long et difficile, mais la réalité peut être assez différente selon le produit choisi.

En ce qui concerne la protection des données, les services cloud peuvent devenir problématiques car, une fois que des données sensibles arrivent dans le cloud, les organisations perdent une partie de leur contrôle sur celles-ci car le cloud est un environnement externe géré par un fournisseur de services tiers.

Le stockage de données sensibles dans le cloud augmente le risque de fuites de données et de distribution incontrôlée. Cela signifie que les concurrents ou les utilisateurs non autorisés peuvent plus facilement accéder aux données sensibles et confidentielles de l’entreprise. En stockant les données sensibles localement, sur les réseaux de l’entreprise, les organisations peuvent facilement suivre ses mouvements, contrôler la façon dont elles sont partagées et s’assurer qu’elles restent dans le pays où elles se trouvent. Cela peut être fait grâce à des solutions DLP qui identifient, surveillent et contrôlent les données sensibles, qu’il s’agisse d’informations personnellement identifiables (PII), de propriété intellectuelle (IP) ou d’autres catégories de données qu’une entreprise considère comme sensibles dans son domaine d’activité particulier.

(L’auteur est Channel Manager, Cososys. Les opinions exprimées sont personnelles.)

