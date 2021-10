Comprendre la circulaire CBSE pour les examens du conseil

Il y a un espace pour faire valoir que le CBSE, en tant qu’institution, a besoin de temps pour comprendre les défauts de son système.

Par Mridula Srivastava

Le système éducatif indien fonctionne sous l’ombre du CBSE, dicté par des réglementations qu’il formate. Le Conseil central de l’enseignement secondaire est un organisme public institutionnel qui certifie le mérite des examens pédagogiques, des organisations, des étudiants et des enseignants. Les objectifs du Conseil sont expliqués dans de vagues référents sur leur site officiel. Les objectifs de l’unité académique incluent des termes tels que l’éducation « sans stress », « holistique », « centrée sur l’enfant ». Ils imaginent cultiver un avenir d’« excellence académique » et d’« innovation » en « conformité avec les principes psychologiques, pédagogiques et sociaux ».

Une éthique grandiose et positivement gandhienne recouvre l’énoncé de mission de l’institution, créée en 1962, alors que le pays était encore jeune idéaliste.

Mais la portée de la CBSE s’est élargie. De 302 écoles affiliées à l’origine, le décompte est actuellement de plus de 18000. Assurer, voire imaginer, une vision holistique de cet immense échantillon de la société, est une tâche difficile. Cela nécessiterait généralement un travail rigoureux. Il faudrait employer un nombre considérablement élevé de travailleurs humains capables d’analyser les contextes de l’existence universitaire dans différents domaines et cultures et de formuler avec soin des plans adaptés au contexte.

Mais le CBSE communique par le biais de circulaires nationales. Ce sont des avis standardisés partagés avec les écoles affiliées. Pour être juste envers CBSE, ils sont bien écrits et clairs dans leur direction. Mais ils définissent simplement les procédures de conduite, et non l’ethos. Une circulaire parlant de l’observation d’une semaine de la santé mentale, datée du 1er octobre 2021, ne précise que les « activités » possibles qui peuvent être faites dans le « contexte », et un dépôt de preuve avant une quinzaine de jours.

Bien qu’il s’agisse d’une initiative louable en théorie, les écoles en général, et les enseignants et les élèves en particulier, deviennent tout simplement accablés par de telles exigences passives et agressives de la part du conseil. Dans sa poursuite du développement holistique, il y a une absence de reconnaissance humaniste.

CBSE a suivi ce système de communication sans travail de terrain efficace pendant longtemps. Sous le gouvernement de l’UPA, le modèle d’évaluation CCE a été initialement lancé, ce qui a provoqué une incompréhension massive parmi les éducateurs. Bien que le modèle rigide envisagé ait été adouci, le terme formation continue complète fait toujours partie de la vision du conseil.

Ainsi, il y a un espace pour faire valoir que le CBSE, en tant qu’institution, a besoin de temps pour comprendre les défauts de son système. La situation du Covid 19 est inhabituelle et le Conseil n’est peut-être pas équipé des systèmes nécessaires. D’où la récente confusion sur les examens du Conseil 2022.

Mais le Conseil n’a pas vraiment changé son approche de la communication. Alors que l’Unité académique travaille dur pour rendre le système éducatif « sans stress », il y a en effet très peu de réflexion à ce sujet sur les personnes réellement impliquées dans le secteur.

Pour la soumission des noms des étudiants pour les examens 2022 X et XII, le CBSE a imprimé une circulaire de 23 pages. Il a réussi à être à la fois dense en informations et obscur dans sa communication. Les détails d’importance bureaucratique ont été minutieusement présentés, tandis que l’éthique du système d’évaluation modifié restait inexpliquée. Cela a conduit certaines écoles à annoncer une série d’examens hors ligne, tandis que d’autres sont complètement passées aux futurs tests de questions à choix multiples.

L’essentiel de la circulaire traite de la division des examens du secondaire et +2 en deux termes distincts, et le résultat combiné étant documenté. Isolée, la déclaration se lit comme un changement de procédure qui peut aller dans les deux sens. Mais il n’y a aucune considération pour le coût humain de sa mise en œuvre, surtout dans une situation aussi volatile que celle-ci.

À son honneur, la circulaire détaille assez bien les différentes procédures dans la structure de travail du système. Il y a une communication claire du nombre de personnes nécessaires, des délais de soumission des noms, des résultats, etc. Cependant, les diktats pèsent lourdement sur les travailleurs éducatifs et les consommateurs sous-préparés, dont le CBSE, en tant qu’institution publique, est responsable.

C’est une répétition de la myopie institutionnelle qui avait causé le fiasco du CCE il y a une demi-décennie. Le Conseil doit changer son mode de fonctionnement, en mettant l’accent sur la recherche contextuelle par des travailleurs de terrain formés, et une réorientation des fonds disponibles dans cette direction. Alors que l’économie n’a vraiment pas été bonne pour une entreprise qui a besoin de dépenser de l’argent pour le bien commun, la circulation de la monnaie est à un niveau record, à travers différents jetons d’échange. Avec le soutien du gouvernement, le conseil d’administration a le pouvoir de l’exploiter à son avantage et d’intégrer la numérisation de l’éducation à son avantage, en incluant des enseignants expérimentés des écoles affiliées en tant que consultants.

Car sinon tout le secteur de l’éducation de notre pays restera tout simplement dans une ornière de revenir aveuglément au cycle des circulaires.

(L’auteur est fondateur et associé directeur de Endurance Classes. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

