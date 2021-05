Comprendre la dernière attaque d’Israël contre Gaza – et qui en profite ⋆ .

– de Foreign Policy In Focus

«Les deux parties doivent désamorcer.»

«Personne n’en profite. “

Vous entendrez beaucoup de déclarations comme celles-là de la part d’experts, d’élus, de porte-parole du gouvernement et des médias grand public chaque fois qu’il y a de la violence en Israël-Palestine.

Ces derniers jours, les avions de guerre israéliens, les drones armés et l’artillerie montés sur des chars ont tué plus de 119 Palestiniens dans la bande de Gaza assiégée et bloquée. Trente et un d’entre eux étaient des enfants. Les tirs de roquettes depuis Gaza ont fait huit Israéliens, dont un enfant mort.

Il est facile de dire que personne n’en profite. Mais ce n’est pas vrai.

Binyamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, a beaucoup à gagner de cet assaut – entre autres, il pourrait le garder hors de prison. Plus largement, les planificateurs militaires stratégiques d’Israël attendaient une autre attaque contre Gaza. Et pour les fabricants d’armes israéliens, attaquer Gaza est ce que le principal quotidien israélien Ha’aretz a appelé «une vache à lait».

Une série de provocations

Il est important de comprendre les facteurs spécifiques qui ont conduit à l’escalade actuelle de l’horrible guerre aérienne d’Israël contre Gaza.

Les tirs de roquettes du Hamas qui ont débuté le 10 mai ne sont pas sortis de nulle part. C’était une réponse aux attaques de la police et des colons israéliens contre les Palestiniens à Jérusalem, voire dans une grande partie de la Cisjordanie.

Ces attaques comprenaient des démolitions pour forcer les Palestiniens à quitter leurs maisons et la menace continue d’expulsion pour les familles du quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est occupée. Parmi eux, la police a refusé aux Palestiniens l’accès aux marches de la porte de Damas de la vieille ville, leur lieu de rassemblement traditionnel pour partager des repas iftar (coucher de soleil) pendant le mois de jeûne du Ramadan.

Et ils incluaient la provocation délibérée – non seulement aux Palestiniens mais aux Musulmans du monde entier – de la police israélienne attaquant la mosquée al-Aqsa, le troisième site le plus sacré de tout l’Islam, tirant des grenades assourdissantes, des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc sur les fidèles lors de la prière du matin. dans et autour de la mosquée.

Pendant ce temps, compte tenu de l’expérience des 2 millions d’habitants de Gaza – dont la moitié sont des enfants et environ les trois quarts sont des réfugiés, qui ont vécu 14 ans d’un blocus paralysant israélien de la bande surpeuplée et appauvrie – c’était à peine un surprise que de telles actions provocatrices conduisent à une réponse militaire du Hamas.

Mais ces actions n’expliquent pas le choix d’Israël – et c’était certainement un choix – d’intensifier immédiatement son assaut militaire au niveau d’une guerre à grande échelle. Alors qu’est-ce qui l’explique?

Les troubles de Netanyahu

Pour commencer, la politique.

Le Premier ministre Netanyahu est jugé et encourt des années de prison pour un large éventail d’accusations de corruption. Tant qu’il reste Premier ministre, il ne peut pas être emprisonné – mais s’il perd sa coalition au pouvoir, comme il était sur le point de le faire juste avant cette crise, il pourrait aller en prison.

Donc, pour Netayanhu, maintenir le soutien du public n’est pas seulement un objectif politique mais une nécessité personnelle urgente. La mobilisation des troupes et la vue de l’armée israélienne en action lui permettent de reprendre son rôle de longue date de «protecteur» ultime d’Israël contre son «ennemi» – quel que soit l’ennemi choisi du jour.

Ce pourrait être l’Iran (qui, contrairement à Israël, n’a pas d’arme nucléaire ou de programme d’armes nucléaires). Ce pourrait être la campagne non violente BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanctions), que les principaux dirigeants israéliens assimilent à l’Iran comme une menace existentielle. Ou ce pourrait être Gaza – comme c’était le cas en 2008-2009, 2012, et en particulier pour les 50 jours de bombardement israélien en 2014 qui ont fait 2 202 Palestiniens, dont 526 enfants, morts.

La capitale politique de Netanyahu est également liée à sa prétention d’être le seul dirigeant israélien capable de maintenir les niveaux clés d’impunité absolue et de soutien économique et politique non critique de la part des États-Unis. Certes, les années Trump ont été caractérisées par l’adhésion la plus chaleureuse de Washington au gouvernement de droite de Netanyahu et par les politiques pro-israéliennes les plus extrémistes à ce jour. Mais jusqu’à présent, le président Biden, vraisemblablement convaincu que le rétablissement de l’accord nucléaire iranien signifie qu’aucune autre pression sur Israël n’est possible, n’a recalibré que la rhétorique.

Le soutien réel de Washington à Israël – y compris 3,8 milliards de dollars de soutien militaire chaque année et la rhétorique unilatérale «Israël a le droit de légitime défense» qui refuse de reconnaître un tel droit aux Palestiniens – reste en place. Et l’histoire nous montre que le soutien direct des États-Unis – sous la forme d’argent et d’armes supplémentaires ainsi que de déclarations de soutien effusives – augmente lorsque les troupes israéliennes sont sur l’attaque.

«Tondre l’herbe»

Au-delà des avantages politiques, il y a des avantages stratégiques pour Israël d’entrer en guerre contre Gaza. Malgré le retrait des colons et des troupes israéliennes de l’intérieur de la bande de Gaza en 2005, depuis 2007, Gaza est restée sous le blocus et le siège imposés par Israël. Il est, en vertu du droit international, toujours occupé.

Et pendant des années, la stratégie d’Israël envers Gaza et les Palestiniens qui y vivent a été celle d’un contrôle absolu. Israël contrôle qui peut entrer ou sortir de Gaza, ce qui signifie contrôler la vie des gens – et les morts. Dans le passé, Israël a déterminé exactement combien de calories les Gazaouis devraient pouvoir consommer chaque jour – pour «les mettre au régime», comme l’ont dit des responsables militaires israéliens en 2006.

Et sans surprise, la résistance palestinienne aux années de siège et d’occupation à Gaza a parfois inclus une résistance militaire.

Pendant la guerre de 2014, l’influent Centre d’études stratégiques Begin-Sadat a publié un rapport approuvant ce qui était déjà devenu une approche standard d’Israël à l’égard de Gaza. Il s’appelait «Tondre l’herbe à Gaza» et décrivait l’assaut militaire meurtrier comme étant «conforme à une stratégie de« tonte de l’herbe ». Après une période de retenue militaire, Israël agit pour punir sévèrement le Hamas pour son comportement agressif et pour dégrader ses capacités militaires – dans le but de parvenir à une période de calme. “

Le rapport ne tient pas compte du fait qu’Israël est une puissance occupante, que le peuple de Gaza est des civils protégés, et que les punitions collectives, la destruction des infrastructures civiles et l’utilisation de niveaux de violence dramatiquement disproportionnés sont toutes des violations du droit international humanitaire. Conventions de Genève, et plus encore. L’auteur du rapport a dit sans équivoque qu ‘«une guerre d’usure contre le Hamas est probablement notre destin à long terme, et nous devrons très fréquemment frapper Gaza pour maintenir l’ennemi hors d’équilibre».

Le déclenchement de périodes de violence intense à Gaza, même lorsque la résistance était non violente, comme la Grande Marche du retour de 2018, est depuis lors l’approche d’Israël.

L’industrie israélienne des armes

Enfin, ces fréquentes attaques contre Gaza ont fourni un terrain d’essai extrêmement précieux pour les fabricants d’armes israéliens dont les accords d’exportation – d’une valeur de 7,2 milliards de dollars en 2019 – représentent une énorme composante du PIB d’Israël.

Au plus fort de l’assaut de 2014, Ha’aretz a rapporté que les usines de l’entreprise «travaillaient 24 heures sur 24 pour fabriquer des munitions alors que l’armée testait ses nouveaux systèmes contre un véritable ennemi. Désormais, ils s’attendent à ce que leurs produits testés au combat leur permettent de gagner de nouveaux clients. »

«Le combat est comme le sceau d’approbation le plus élevé en ce qui concerne les marchés internationaux», a expliqué Barbara Opall-Rome, chef du bureau israélien de Defense News à Ha’aretz. «Ce qui a fait ses preuves au combat est beaucoup plus facile à vendre. Immédiatement après l’opération, et peut-être même pendant, toutes sortes de délégations arrivent ici en provenance de pays qui apprécient les capacités technologiques d’Israël et souhaitent tester les nouveaux produits.

“D’un point de vue commercial”, a conclu le rédacteur en chef d’Israël Defence, “l’opération a été une chose exceptionnelle pour les industries de la défense.”

Au moment où j’écris ces sept ans plus tard, la dernière guerre aérienne d’Israël contre Gaza se poursuit. Les troupes au sol sont massées à l’extérieur de la bande de Gaza, avec des armes d’artillerie montées sur des chars visant 2 millions de personnes entassées dans l’un des territoires les plus peuplés de la planète. Il y a une demi-heure, une famille de six personnes a été tuée chez elle alors que les bombardements et les frappes aériennes se poursuivent.

Bien au-delà de certaines allégations de «légitime défense», y a-t-il d’autres raisons pour lesquelles Israël pourrait de nouveau participer à l’attaque? Quand vous regardez à qui profite, la réponse n’est peut-être pas si compliquée après tout.

