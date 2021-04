Comprendre la hausse des rendements des bons du Trésor américains à long terme

Compartir

Tobias Adrian est conseiller financier et directeur de la Département des marchés monétaires et de capitaux du Fonds monétaire international (FMI), Fabio M. Natalucci est directeur adjoint du département, tandis que Rohit Goel et Sheheryar Malik sont des experts du même département.

La hausse des taux d’intérêt à long terme aux États-Unis est devenue une préoccupation macro-financière mondiale. Le rendement nominal des bons du Trésor à 10 ans de référence a augmenté d’environ 70 points de base depuis le début de l’année. Cela reflète en partie une amélioration des perspectives économiques des États-Unis dans un contexte de soutien budgétaire solide et de reprise accélérée après la crise du COVID-19. On s’attend donc à une augmentation. Mais d’autres facteurs tels que les inquiétudes des investisseurs concernant la situation budgétaire et l’incertitude sur les perspectives économiques et politiques peuvent également jouer un rôle et contribuer à expliquer la hausse rapide en début d’année.

Étant donné que les obligations américaines sont à la base de la tarification des titres à revenu fixe et affectent presque tous les titres dans le monde, une augmentation rapide et persistante du rendement pourrait entraîner une révision du risque et un resserrement plus large des obligations. et perturber l’économie. reprise économique en cours. Dans ce blog, nous nous concentrerons sur les principaux moteurs des rendements du Trésor pour aider les décideurs et les acteurs du marché à évaluer les perspectives des taux d’intérêt et des risques associés.

Disséquer les mouvements de performance

Le rendement d’un Trésor américain à 10 ans reflète différents éléments. Le rendement réel des bons du Trésor, qui est un indicateur de la croissance économique attendue, ainsi que le taux d’inflation d’équilibre, une mesure des anticipations d’inflation futures des investisseurs. Le rendement réel plus l’inflation d’équilibre nous donne le taux nominal.

Il est important de noter que les taux d’équilibre et les rendements réels ne représentent pas seulement la croissance actuelle du marché et les anticipations d’inflation. Ils comprennent également la rémunération dont les investisseurs ont besoin pour supporter les risques associés aux deux éléments. La prime de risque d’inflation est liée à l’incertitude de l’inflation future. Et le rendement réel comprend une composante de prime de risque réelle, qui reflète l’incertitude quant à l’évolution future des taux d’intérêt et aux perspectives économiques. La somme des deux, communément appelée prime de terme, représente la compensation requise par les investisseurs pour supporter le risque de taux d’intérêt implicite des titres du Trésor.

En outre, le rendement à 10 ans peut être utilement divisé en deux horizons temporels différents, car différents facteurs peuvent être en jeu à court et à long terme: le rendement à 5 ans et ce que les marchés appellent «5 ans». Terme de 5 ans », qui couvre la seconde moitié de l’échéance de 10 ans de l’obligation.

La récente augmentation du rendement à 5 ans a été tirée par une forte hausse de l’inflation d’équilibre à court terme. Cela est allé de pair avec la hausse des prix des matières premières, alors que la reprise économique mondiale s’est accélérée, ainsi que intention réitérée de la Réserve fédérale maintenir une politique monétaire accommodante pour atteindre ses objectifs de plein emploi et de stabilité des prix. .

En revanche, la hausse du forward 5 ans-5 ans est principalement due à une forte hausse des rendements réels, ce qui indique une amélioration des perspectives de croissance avec une inflation d’équilibre de long terme qui semble bien ancrée.

Compte tenu de tout cela, l’augmentation du seuil de rentabilité d’inflation à 5 ans reflète une augmentation des primes de risque d’inflation et d’inflation attendues. Parallèlement, la forte augmentation du rendement réel à long terme est principalement due à une prime de risque réel plus élevée. Cela indique une plus grande incertitude concernant les perspectives économiques et budgétaires, ainsi que les perspectives d’achats d’actifs par la banque centrale, ainsi que des facteurs à plus long terme tels que la démographie et la productivité.

Implications pour la politique monétaire

La banque centrale américaine devrait-elle contrôler ou du moins essayer de façonner cette dynamique? La politique monétaire reste très accommodante et des rendements réels très négatifs sont attendus dans les années à venir. Un taux directeur essentiellement nul au jour le jour, combiné à l’indication de la Réserve fédérale selon laquelle elle permettra à l’inflation de dépasser modérément son objectif d’inflation pendant un certain temps, fournit un stimulant monétaire significatif à l’économie, contrairement aux investisseurs. au moins deux ans. Une communication attentive et bien télégraphiée sur la trajectoire future attendue des taux d’intérêt à court terme a façonné la courbe des taux à l’extrémité la plus courte.

Cependant, l’extrémité la plus longue de la courbe des taux est également fortement affectée par les achats d’actifs. En fait, les achats d’actifs en tant que principal outil de politique monétaire non conventionnelle aux États-Unis fonctionnent par la compression des primes de risque, ce qui soutient les prix des actifs à risque et assouplit les conditions financières en général. Par conséquent, l’augmentation des primes de risque réelles à l’horizon futur de 5 ans à 5 ans peut être interprétée comme une réévaluation des perspectives et des risques entourant les achats d’actifs, en tenant compte de l’augmentation attendue de l’offre de l’actif. Trésorerie liée à la fiscalité soutien aux États-Unis.

Les orientations futures sur l’orientation future de la politique monétaire ont joué un rôle crucial pendant la pandémie. Deux aspects de l’orientation future façonnent la vision des investisseurs: la trajectoire des taux officiels et la stratégie d’achat d’actifs. Si la trajectoire des taux d’intérêt à court terme semble être bien comprise à ce stade, il existe un large éventail d’opinions parmi les acteurs du marché sur les perspectives d’achats d’actifs. Par conséquent, il est essentiel que la Réserve fédérale, une fois que le début du processus de normalisation des politiques approche, fournisse une communication claire et bien télégraphiée sur le rythme des futurs achats d’actifs afin d’éviter une volatilité inutile sur les marchés.

Une remontée progressive des taux longs américains, reflet de la forte reprise attendue aux États-Unis, est saine et doit être saluée. Cela aiderait également à contenir les conséquences involontaires du soutien politique sans précédent dont la pandémie a besoin, telles que les prix des actifs tendus et les vulnérabilités financières accrues.

L’anticipation de référence du FMI est l’une des conditions financières toujours favorables, même si les taux américains augmentent encore. Cependant, un resserrement des conditions financières mondiales demeure un risque. Compte tenu de la nature asynchrone et à plusieurs vitesses de la reprise mondiale, des hausses rapides et soudaines des taux américains pourraient générer des retombées importantes dans le monde, resserrant les conditions financières dans les marchés émergents et entravant leur processus de reprise.

Cet article a été republié sur blogs.imf.org.

