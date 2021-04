Comprendre la Loi modifiant la Loi de 2021 sur les mines et les minéraux (développement et réglementation)

Comme l’a affirmé le ministre concerné du charbon et des mines, cette nouvelle loi est un pas vers la sécurité minière de la nation

Par Hemant K. Batra

La Loi modifiant la loi de 2021 sur les mines et les minéraux (développement et réglementation) (la loi de modification de 2021), une loi modifiant la loi de 1957 sur les mines et les minéraux (développement et réglementation) (la loi de 1957) est devenue réalité en moins de 15 ans. jours de sa première introduction en tant que projet de loi dans le Lok Sabha. Le Lok Sabha et le Rajya Sabha ont tous deux adopté ledit projet de loi le 19 mars et le 22 mars 2021, respectivement. La loi d’amendement 2021 a reçu l’assentiment du président le 28 mars 2021 et a été publiée dans la Gazette de l’Inde le même jour. Comme l’a affirmé le ministre concerné du charbon et des mines, cette nouvelle loi est un pas vers la sécurité minière de la nation.

Sans aucun doute, la loi d’amendement de 2021 semble être une tentative sérieuse du gouvernement dans la bonne direction de faciliter le scénario minier existant enchaîné et sous-exploité. De plus, lorsque le secteur minier contribue à moins de 2% du produit intérieur brut de l’Inde, ce qui lui permet d’importer des minéraux d’une valeur énorme de 2,5 billions INR par an. Selon les statistiques disponibles, à peine 10% du potentiel géologique évident sont explorés par l’Inde, dont seulement 5% à des fins minières.

La loi de 1957 a été largement modifiée au début de 2015 pour entraîner plusieurs réformes dans le secteur minier, en particulier en exigeant la vente aux enchères de concessions minières pour récupérer la transparence et en introduisant des sanctions sévères pour l’exploitation minière illégale. Par la suite, la loi de 1957 a été modifiée en 2016 et 2020 pour permettre le transfert de baux pour les mines captives non mises aux enchères et pour traiter la question émergente de l’expiration des baux le 31 mars 2020.

La récente loi d’amendement de 2021 amplifie l’objectif d’utiliser abondamment le potentiel et la capacité du secteur minier afin d’intensifier les opportunités d’emploi et les investissements dans le secteur minier, y compris le charbon. L’intention qui en découle comprend également l’augmentation des revenus pour les États ainsi que le flux de production ainsi que l’opérationnalisation limitée dans le temps des mines, y compris le maintien de l’endurance des opérations minières après le changement de preneur, l’augmentation du rythme de l’exploration et de la vente aux enchères des ressources minérales.

L’amendement le plus important dans le nouveau régime juridique de la loi de 1957 étant l’élimination de la différence de traitement entre les mines captives et marchandes, comme l’amendement le permet maintenant – aux enchères de mines à l’avenir sans restriction de l’utilisation captive des minéraux ainsi que la vente par les mines captives existantes, y compris les mines de charbon captives contenant jusqu’à cinquante pour cent des minéraux produits après avoir satisfait aux exigences des usines d’utilisation finale liées. En d’autres termes, aucune mine ne sera réservée à un usage final particulier. Cette concession productive garantira une exploitation optimale des ressources minérales. Cependant, le preneur devra payer des frais supplémentaires pour les minéraux vendus sur le marché libre. Cet amendement remarquable a été effectué sur la prémisse que la vente de minerais par des usines captives doit aider et accélérer la croissance de la production et de l’approvisionnement en minerais conduisant à des viabilités commerciales dans la production minérale et générant par conséquent des revenus supplémentaires pour les États. En fait, l’amendement récent introduit le versement d’un montant supplémentaire au gouvernement de l’État au titre de la prolongation et de l’octroi du bail minier des sociétés gouvernementales afin de concevoir des conditions de concurrence équitables entre les mines vendues aux enchères et les mines des sociétés publiques.

En outre, la nouvelle loi modifiant la loi de 2021 prévoit vaillamment que tous les droits valides, approbations, autorisations, licences et autres accordés à un locataire concernant une mine restent valables même après l’expiration ou la résiliation du bail et que ces autorisations doivent être transférées. et conféré à l’adjudicataire du bail minier. Indéniablement, malgré le changement de locataire, cette modification particulière garantira des opérations minières ininterrompues, la préservation du minerai et l’évitement des processus répétitifs, chevauchants et superflus d’obtention des autorisations pour la même mine. L’amendement aborde également le fléau des affaires en suspens inutiles de concessionnaires non mis aux enchères qui ont été qualifiés par les rédacteurs de la loi comme «anachroniques et antagonistes au régime des enchères». A juste titre, l’amendement met fin aux cas en suspens de concessionnaires non mis aux enchères qui n’ont pas conduit à l’octroi de baux miniers. On s’attend à ce que la conclusion des affaires pendantes facilite et permette la

Le gouvernement doit mettre aux enchères un grand nombre de blocs minéraux dans le meilleur intérêt de la nation, conduisant à une opérationnalisation rapide et rapide de ces blocs et indiscutablement des revenus supplémentaires pour les gouvernements des États.

Afin d’attirer de nouveaux investissements et de nouvelles technologies dans le secteur minier, la nouvelle loi d’amendement de 2021 supprime les restrictions au transfert de concessions minières pour les mines non mises aux enchères. Un nouveau système disciplinaire a également été inséré dans la loi de 1957, qui, bien que doté d’un programme efficace, pourrait encore être qualifié par certains d’ingérence dans les affaires de l’État. La loi de 1957 habilite les États à gérer et à superviser la vente aux enchères de concessions minières à l’exception du charbon, du lignite et des minéraux atomiques. Le nouvel amendement habilite désormais le gouvernement central à notifier la zone et à organiser des enchères dans les cas où les gouvernements des États rencontrent des difficultés ou échouent à notifier les zones et à organiser des enchères. Cette mesure vise à assurer la vente aux enchères d’autant de blocs minéraux sur une base régulière pour un approvisionnement continu en minerais dans le pays. Dans le cadre du régime nouvellement modifié, le gouvernement central fixera un calendrier pour l’achèvement du processus d’enchères

Le nouveau régime juridique dans les secteurs des mines et des minéraux annule plusieurs dispositions restrictives et secrètes telles qu’elles existaient dans l’ancienne loi de 1957. Cependant, toute politique et législation publiques, aussi utiles et opportunes soient-elles, doivent être maintenues. l’épreuve du temps et du contrôle judiciaire.

(L’auteur est un avocat spécialisé en droit des affaires et des sociétés basé à Delhi. Les opinions exprimées sont les siennes et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online)

