Comprendre la psychologie des enfants pour une parentalité réussie

Les enfants passent le maximum de leur temps à fantasmer sur des événements non réalistes.

Par Sahil Kothari

Comprendre votre enfant est l’une des leçons les plus importantes que vous puissiez acquérir en tant que parent. C’est vraiment bénéfique en termes d’être un excellent mentor et nourricier pour votre enfant à mesure qu’il grandit et mûrit. Gardez à l’esprit que votre enfant a un trait de personnalité qui durera toute sa vie. Chaque style parental a une influence unique sur le comportement des enfants et peut être identifié par des caractéristiques distinctes telles que la réactivité (à quel point les parents sont chaleureux et attentifs aux besoins de leurs enfants) et l’exigence (le degré de contrôle que les parents exercent sur leurs enfants pour tenter d’influencer leur comportement).

Soyez un ami plutôt qu’un patron : Imaginez aller voir quelqu’un et révéler vos secrets les plus sombres en sachant que la personne ne vous jugera pas ou ne vous critiquera pas. Les enfants de moins de 5 ans ne peuvent pas faire la différence entre le fantasme et la réalité et ils se sentent toujours coupables lorsque de mauvaises choses arrivent. Les parents étant les deux seules personnes avec qui ils passent le plus de temps, les enfants sont très sensibles à la façon dont les parents leur dictent leur rôle parental. Donner aux enfants toute la liberté d’être eux-mêmes et leur donner la confiance qu’il y aura toujours quelqu’un à comprendre contribuera à favoriser une relation solide entre le parent et les enfants dans les derniers stades de leur vie.

Dites un OUI : Les enfants détestent le mot « NON » et, malgré leur refus de faire quelque chose directement, dites un oui suivi de l’accord sur la réalisation d’une tâche. Par exemple, si vos enfants vous demandent la permission de regarder la télévision alors qu’à ce moment-là ils devaient étudier à la place, répondez-leur de la manière suivante : « Oui, vous pouvez absolument regarder la télévision, mais seulement après avoir terminé vos études ». Plutôt que d’imposer un NON direct, un oui suivi d’un accord sur la réalisation d’une tâche ne fera pas que les enfants se sentent victimes de votre dictature.

Devenez leur héros : Les enfants passent le maximum de leur temps à fantasmer sur des événements non réalistes. Ils vont sur mars et reviennent en une seconde, font de Spiderman leur meilleur ami et s’aventurent dans leur lalaland. Les parents devraient toujours essayer de puiser dans la pensée fantastique de leurs enfants et dégager un personnage qu’ils admirent la plupart de leur temps. Soyez leur personnage de dessin animé préféré ou leur super-héros préféré et héritez du trait positif le plus apprécié du personnage. Laissez les enfants voir que leurs parents peuvent devenir leurs oursons en gélatine les plus chers et il est de la responsabilité des parents de leur faire comprendre pourquoi l’ours en gélatine est le meilleur.

Ne soyez pas sévère : Une parentalité stricte empêche les enfants de développer la maîtrise de soi et la responsabilité. Des limites strictes peuvent contrôler temporairement le comportement, mais elles n’aident pas un enfant à apprendre à s’autoréguler. D’un autre côté, des limites strictes poussent les gens à éviter d’assumer leur propre responsabilité. Les enfants évoluent en de meilleurs humains s’ils sont nourris avec soin et amour et ils ont tendance à mieux comprendre les autres. Par conséquent, il devient très important pour les parents d’adopter une approche douce avec leur style parental et d’être indulgent avec leurs enfants même s’ils commettent une grave erreur.

Justifiez vos propos par des actions : Le dernier conseil psychologique, mais le plus important, pour une parentalité saine est que les parents restent attachés à leurs paroles.

Souvent, nous promettons quelque chose à nos enfants, mais nous ne tenons pas la promesse. Cela peut créer beaucoup de problèmes de confiance que les enfants peuvent avoir avec les parents plus tard.

Donc, si vous avez promis d’emmener vos enfants en vacances le mois prochain, assurez-vous de tenir cette promesse et de partir en vacances. Tenir toutes les promesses au cours de la phase de développement précoce de l’enfant élèvera les enfants d’une manière qui les encouragera à tenir les promesses qu’ils ont faites à leurs parents.

(L’auteur est coach de vie, conférencier motivateur et fondateur de Sahil Kothari Training and Consultancy. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.