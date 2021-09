Comprendre le chemin que prendra le prix du Bitcoin dans un avenir proche

in

Chaque fois qu’une réduction de moitié se produit, Bitcoin voit une augmentation spectaculaire vers un nouveau record historique, au-delà de nombreuses attentes. La valeur de Bitcoin voit des pompes régulières, suivies de décharges régulières jusqu’à ce qu’elle se stabilise finalement avec un nouveau fond. Pendant quelques mois, il évolue relativement latéralement jusqu’à ce qu’une deuxième poussée commence.

Sur la base de ce récit, Bitcoin peut-il enregistrer un nouvel ATH en 2021 ?

L’analyste Bit Harington, dans une série de tweets, a présenté un scénario similaire inspiré des courses de taureaux de Bitcoin, après la réduction de moitié.

L’événement de réduction de moitié de Bitcoin en 2012 et 2016 a vu le jeton augmenter de plus de 600%, mesuré à partir de la ligne résistance/support (R/S). Les analystes (dans le passé et même maintenant) perçoivent le halving comme un événement haussier. Ledit analyste n’est pas différent. Il opine,

“Et qu’est-ce qui se passerait si…? Bitcoin [R=Resistance, S=Support] De la ligne R/S, Bitcoin a pompé ~ 6X après avoir réduit de moitié 1 (~ 200 $ à ~ 1 200 $) et aussi ~ 6X après avoir réduit de moitié 2 (~ 3 000 $ à ~ 20 000 $)… »

En 2020-2021, Bitcoin a connu une immense poussée ; une augmentation de moins de 4 000 $ à plus de 60 000 $. (voir tableau ci-dessous). Eh bien, maintenant, maintenant la barre des 60 000 $ comme la même ligne R/S – une cassure haussière claire semble imminente.

BTW : De ce point de vue, il y a un « double sommet Bitcoin » après chaque réduction de moitié. Ce n’était pas vraiment évident après avoir réduit de moitié 2 (comme le double sommet évident après avoir réduit de moitié 1), mais vous pouvez toujours voir ce double sommet dans divers indicateurs. RSI hebdomadaire par exemple : https://t.co/lopvWPqd3v – Bit Harington (@bitharington) 19 septembre 2021

Le trader et analyste néerlandais Michaël van de Poppe a également apporté un soutien à l’analyse susmentionnée. Selon son tweet, cela conduirait les prix du Bitcoin à une fourchette de 250 000 $ à 350 000 $. Poppe, sur le même fil, a ajouté,

« Cela a beaucoup de sens et correspond également à mes idées. Quelque part (en) 2017 nous sommes. Une forte cassure arrivera à un stade ultérieur à ~ 250-350 000 $, puis atterrira sur 65 000 $ sur le marché baissier de Bitcoin.

Cela dit, il a également fait allusion à une éventuelle correction. Le marché baissier pourrait faire reculer les prix du Bitcoin vers 65 000 $. En dehors de cela, d’autres membres de la communauté étaient également d’accord avec l’analyse susmentionnée. Maintenant, inutile de le dire, un certain groupe a complètement claqué ladite thèse. Quelque chose qui reste commun dans le monde de la cryptographie. Par exemple,