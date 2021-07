Comprendre le concept souvent mal compris des compétences et des compétences en Inde

En 2013, l’ONSS a défini les compétences comme « toute expertise commercialisable » et Srivastava (2008) a expliqué les compétences comme la capacité d’effectuer des tâches prédéterminées.

Par Neharika Vohra

Plusieurs sonnettes d’alarme ont été tirées pour dire que l’Inde est terriblement non qualifiée et que moins de 2,5% des Indiens sont qualifiés. Plusieurs programmes ont été mis en place au niveau national pour activer l’écosystème des compétences dans le pays. Un ministère a été créé en 2014 précédé de la mise en place de la National Skill Development Corporation en 2009 dans le but de faire évoluer l’Inde. Un objectif a été fixé de former 500 millions de personnes d’ici 2022. De nombreuses organisations de compétences ont vu le jour et des universités ont été créées pour atteindre l’objectif de compétences. L’accent et l’importance des compétences ont été ressentis et exprimés d’urgence dans plusieurs forums. Dans le contexte de l’industrie 4.0 et de la vitesse à laquelle la technologie évolue Tony Saldhana Ancien vice-président de l’informatique et des services commerciaux mondiaux, Procter & Gamble a déclaré : « Résumé : Une stratégie de développement des compétences n’est pas négociable en 2020 – si vous voulez sortir vivant de la quatrième révolution industrielle, c’est-à-dire. Plusieurs autres ont également souligné que, pour la survie des entreprises, le développement des compétences est impératif.

Cependant, en tant que personne qui est entrée dans ce domaine récemment, j’ai réalisé qu’il y avait beaucoup de confusion entre « qu’est-ce que la compétence » et « qu’est-ce que la compétence » et « qu’est-ce que le développement des compétences ? À partir des conversations dominantes et de l’étude d’une variété de programmes, les questions qui se posent sont les suivantes : est-ce l’apprentissage de quelque chose pendant de courtes périodes et l’obtention d’un certificat pour cela ? Est-ce l’obtention d’un emploi à la fin d’un cours destiné à enseigner une bribe de technique ou d’aspect du travail ? Le skilling ne peut-il se produire que dans des cadres formels ? La qualification ne concerne-t-elle que les emplois de cols bleus ?

En 2013, l’ONSS a défini les compétences comme « toute expertise commercialisable » et Srivastava (2008) a expliqué les compétences comme la capacité d’effectuer des tâches prédéterminées. La Banque mondiale clarifie la classification des compétences en compétences académiques, de résolution de problèmes et professionnelles. Selon le dictionnaire, la compétence sous sa forme nominale s’apparente à l’accomplissement, à l’acquisition, à l’acquisition, à l’accomplissement et s’acquiert par la formation. Il a également été défini comme une capacité à produire des solutions dans certains domaines de problèmes. C’est l’étalage de la discrimination, du jugement, de la bienséance, de la raison ; la connaissance de tout art ou science, en conjonction avec la volonté d’exécuter et la dextérité dans l’exécution, telles que les compétences d’un psychologue, d’un dentiste, d’un peintre, d’un codeur, d’un vendeur. Des artistes bien connus tels que Picasso n’étaient pas seulement talentueux mais extrêmement qualifiés. Picasso a peint depuis l’âge de dix ans et a tellement peint qu’à Barcelone, il y a trois grandes maisons pleines d’expositions de certaines de ses peintures. Une ballerine est si douée dans son ballet qu’elle peut se produire à la perfection sur n’importe quelle scène avec peu d’orientation. Un dentiste qualifié qui travaillait sur mes gencives serait assis sur sa chaise à discuter avec d’autres patients, mais avant même que son assistant n’ait terminé la préparation, il serait sur ses pieds et à mes côtés pour vérifier si tout était bien fait. Il était extrêmement doué non pas avec ses compétences manuelles mais ses compétences de jugement. Les compétences sous leur forme verbale sont destinées à transmettre une compréhension et à faire une différence, à signifier quelque chose.

Les significations ci-dessus de compétence montrent très clairement qu’il y a un élément de connaissance, de dextérité et de jugement qui est tout intégré dans le mot compétence. Dans mon esprit, la connaissance ne peut être développée qu’en apprenant intensément quelque chose de livres, d’enseignants, de praticiens et d’autres personnes qui ont une connaissance directe et chevauchante du domaine. La dextérité ne s’acquiert que par la pratique. Gladwell dans son livre Outliers avance une thèse selon laquelle pour être bon dans quelque chose, vous devez le faire au moins pendant 10 000 heures. Le jugement, la discrimination, la capacité de faire la différence sont tous des aspects d’une compétence qui découlent d’une abstraction d’ordre supérieur et d’opportunités d’apprentissage. La réflexion, la capacité à réfléchir de manière discursive aux conséquences, un engagement profond, la disponibilité de modèles de comportement et une rétroaction significative sont la façon dont certaines de ces compétences sont développées.

Dans le contexte ci-dessus, je pense que la compétence n’est pas un problème simple à résoudre. La compétence n’est pas quelque chose qui peut être vu ou relégué au travail des cols bleus. C’est quelque chose qui fait qu’on fait quelque chose de plus et de mieux. La qualification est « impliquée » et nécessite une éducation longue de qualité (formelle et/ou informelle). Alors que les emplois doivent être le résultat de l’éducation, le développement de personnes qualifiées qui ont les connaissances, l’excellence dans la prestation et le discernement pour leur travail n’est pas négociable. Le résultat d’une main-d’œuvre qualifiée serait un excellent travail. Comme un codeur qualifié ferait très peu d’erreurs et coderait avec parcimonie et élégance, un menuisier qualifié assurerait un alignement presque parfait de tous les boutons de la porte.

La compétence ne peut donc se faire en dehors du cadre de lieux sérieusement investis dans l’éducation. Ce n’est pas une solution rapide et sale. Cela demande un travail intense avec la personne qui est qualifiée. Le garçon mécanicien de dix-huit ans à peine instruit qui travaille sur des voitures depuis l’âge de douze ans est habile quand par le bruit du moteur peut dire où est le problème tandis qu’un autre qui a la même expérience dans le même atelier serait simplement en train d’effectuer le réparations de base. Ce n’est pas seulement le temps passé ou l’éducation reçue qui se traduira par une personne qualifiée. C’est le processus de développement de l’habileté et l’orientation de l’élève qui sont nécessaires à l’acquisition de l’habileté. Richard Feynman, le physicien lauréat du prix Nobel, a déclaré que la chose la plus précieuse que son père lui avait enseignée était «l’importance de savoir ce que l’on est censé savoir».

Résoudre les problèmes de compétences généralisées en Inde nécessiterait d’améliorer la qualité des STI, des écoles polytechniques et des collèges à court terme et d’inciter les universités à se concentrer sur les compétences tout au long de leurs cours, créant ainsi un récit qui favorise le développement des compétences.

(L’auteur est vice-chancelière de la Delhi Skill and Entrepreneurship University et en congé de l’IIMA où elle est professeure dans le domaine du comportement organisationnel.)