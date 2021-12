Comprendre les fourchettes Bitcoin : leur origine et leur signification

Les forks dans le réseau Bitcoin se produisent lorsque différents utilisateurs ont des vues différentes sur l’historique des transactions. Ces divisions entraînent de nouvelles formes de monnaie Bitcoin et sont donc inévitables en raison de la nature décentralisée du système de blockchain.

À la suite de ces divisions, les investisseurs en crypto-monnaie peuvent désormais choisir entre des options d’achat. Les fourches sont disponibles dans une grande variété de formes et de tailles, et certaines ont mieux conservé leur valeur que d’autres au fil du temps.

Un aperçu

Les forks sont un sujet complexe, mais le moyen le plus simple de les comprendre est qu’ils créent un tas de règles pour qu’ils adhèrent au protocole Bitcoin. À la suite de l’introduction d’une nouvelle règle, les mineurs de blockchain Bitcoin peuvent désormais choisir entre deux ensembles de règles, comme un embranchement sur la route.

Pour la plupart, ces divisions sont le résultat de vues différentes sur l’historique des transactions, ce qui est possible en raison des retards du système. Au fur et à mesure que Bitcoin gagnait en popularité, la technologie blockchain sur laquelle il a été fondé a fait de même. En conséquence, le système dans son ensemble est devenu peu fiable, avec des frais de transaction plus élevés.

Bitcoin a été contraint de développer une solution de mise à l’échelle car le nombre de personnes achetant et vendant le produit augmentait en raison de cette lenteur. C’est alors que les fourchettes ont été sorties pour jouer.

Grâce aux forks, la plateforme Bitcoin peut être restructurée et expérimentée tout en conservant l’intégrité du produit d’origine. La première version de Bitcoin a été construite sur des blocs de 1 mégaoctet, qui sont devenus trop petits à mesure que la crypto-monnaie gagnait en popularité. Lors de la création d’une nouvelle devise, le réseau peut diviser des blocs plus importants.

Types de fourches

1. Fourches dures

Les crypto-monnaies qui ont été hard fork ont ​​de nouvelles versions qui sont en rupture totale avec la version précédente. Immédiatement après un hard fork, il n’y a plus d’activités ni de contacts entre les deux versions de Bitcoin. Un changement s’est produit, mais ils ne sont liés d’aucune façon.

2. Fourches souples

Plutôt que d’affecter les résultats, un soft fork modifie le protocole Bitcoin. Lorsque l’on compare une fourche souple avec une fourche dure, il est important de noter que la première est compatible avec la seconde.

En conséquence, les anciens nœuds du système pourront reconnaître le nouveau protocole. De plus, cela signifie qu’aucun nouveau produit ne sera introduit.

Certaines personnes comparent les fourches à des divisions organisationnelles, avec une branche se déplaçant d’une manière particulière tandis que les autres branches se déplacent complètement différemment. Dans le cas du Bitcoin, tout s’est passé de la même manière.

Ces crypto-monnaies font partie de la famille Bitcoin, mais elles fonctionnent séparément et suivent des réglementations différentes. Bien qu’elles soient toutes des crypto-monnaies, elles ne sont pas les mêmes que le premier Bitcoin.

Meilleures fourchettes dures Bitcoin

Bitcoin Cash et Bitcoin Gold sont les deux hard forks les plus populaires, mais il y en a d’autres.

1. Bitcoin or

En octobre 2017, un nouveau fork appelé Bitcoin Gold a été créé pour rendre l’exploitation minière de Bitcoin plus égalitaire en ne nécessitant que l’équipement le plus basique. Plutôt que d’utiliser des ASIC (Application Specific Integrated Circuits), qui sont plus chers et disponibles uniquement pour quelques gros joueurs, il est extrait à l’aide d’unités de traitement graphique conventionnelles.

L’objectif était de renforcer l’indépendance et la décentralisation du Bitcoin original.

2. Bitcoin Cash

Le 1er août 2017, Bitcoin a fortement investi dans Bitcoin Cash. Il a été créé pour résoudre certains des problèmes liés à la latence Bitcoin et aux transactions retardées. Pour ce faire, il passe des blocs originaux de 1 mégaoctet de Bitcoin à des blocs de 8 mégaoctets, simplifiant la croissance à mesure que de plus en plus de personnes utilisent le service.

Autres hard forks Bitcoin

Voici quelques-uns des autres hard forks et quand ils ont commencé :

Bitcoin Diamond : novembre 2017 Super Bitcoin : décembre 2017 Bitcoin Atom : janvier 2018 Bitcore : novembre 2017 Bitcoin God : décembre 2017 Bitcoin Private : janvier 2018 Bitcoin Zeo : septembre 2018 Bitcoin Post-Quantum : décembre 2018

Quelle est l’importance des forks Bitcoin pour les commerçants ?

De nombreux commerçants recherchent des indices sur l’orientation future du prix du bitcoin dans les actualités sur les fourches logicielles. Si le réseau peut gérer plus de transactions par seconde ou utilise moins d’énergie, l’adoption pourrait augmenter et la valeur du bitcoin pourrait monter en flèche en conséquence.

Alternativement, si le réseau ne peut pas se mettre d’accord sur une mise à jour populaire ou si un fork se produit, le prix du bitcoin peut baisser car la demande pour une nouvelle crypto-monnaie peut baisser.