Comprendre les revenus miniers de Bitcoin – Сryptonewmedia

tldr; Le minage de Bitcoin est le processus par lequel toutes les transactions sur le réseau Bitcoin sont confirmées et enregistrées en permanence sur la blockchain. Chaque fois qu’un mineur trouve un nouveau bloc, il reçoit une subvention de bloc et des frais de transaction. Les subventions en bloc sont le nouveau Bitcoin frappé et payé aux mineurs pour trouver un bloc.

