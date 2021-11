Les stocks de véhicules électriques (VE) ont gagné en popularité ces dernières années, car l’adoption des véhicules électriques augmente rapidement dans le monde entier.

Au sens large, les véhicules électriques sont des véhicules qui, comme leur nom l’indique, sont « tout électriques » et n’utilisent pas d’essence. La majorité des véhicules électriques sont alimentés par batterie ; cependant, il existe quelques alternatives. Les alternatives comprennent les véhicules électriques hybrides rechargeables, qui offrent une conduite à essence et électrique uniquement, et des véhicules électriques à pile à combustible dotés de systèmes d’alimentation utilisant de l’hydrogène gazeux et de l’oxygène pour produire de l’électricité.

La plupart des véhicules électriques à batterie ont une autonomie de 300 à 400 miles, avec des autonomies atteignant plus de 500 miles à mesure que de nouveaux modèles sont introduits. En revanche, les hybrides rechargeables atteignent une autonomie électrique d’environ 50 miles.

Stocks de véhicules électriques et évolution vers l’électrification

Pour mieux comprendre l’opportunité d’investissement dans les actions de véhicules électriques, examinons d’abord les principaux moteurs du marché pour l’espace. Les avantages des véhicules électriques s’étendent au-delà de l’évitement des combustibles fossiles. Les véhicules électriques ne nécessitent pas autant d’entretien (par exemple, les vidanges d’huile, les contrôles d’émissions et les changements de pièces) que les voitures à essence.

Pour la plupart, les véhicules électriques peuvent être rechargés à la maison à l’aide de prises domestiques standard de 120 volts ou de 240 volts, ou à des bornes de recharge publiques ou sur le lieu de travail. Un autre avantage des voitures électriques alimentées par batterie est leur utilisation de chargeurs rapides à courant continu. Ces chargeurs offrent plus de 100 miles d’autonomie en moins de 30 minutes.

En plus de soutenir la durabilité, les technologies propres et les initiatives soucieuses de l’environnement, les investisseurs se sont tournés vers les actions de véhicules électriques pour leur alignement étroit sur les préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Aux États-Unis, la facture d’infrastructure de 1,2 billion de dollars du président Joe Biden affecte des milliards de dollars aux véhicules électriques et à l’énergie propre. Il comprend également un engagement à soutenir l’adoption des véhicules électriques – de l’infrastructure de recharge à l’augmentation du crédit d’impôt fédéral. L’administration s’est fixé comme objectif d’atteindre 50 % d’électrification d’ici 2030.

De grandes entreprises se sont également engagées publiquement dans des initiatives d’énergie verte et commencent à remplacer leurs flottes logistiques fonctionnant au gaz par des véhicules électriques ou à faibles émissions. La transition vers les flottes électriques devrait réduire les coûts d’exploitation, tout en luttant contre le changement climatique et la pollution urbaine.

Walmart (NYSE :WMT) s’est engagé à devenir une entreprise régénérative alimentée à 100 % par des énergies renouvelables d’ici 2035. Amazon (NASDAQ :AMZN) prévoit d’atteindre une empreinte carbone nulle d’ici 2040, avec des livraisons de véhicules électriques qui devraient atteindre jusqu’à 15 villes américaines supplémentaires d’ici la fin de 2021. La société s’est engagée à acheter 100 000 véhicules de livraison électriques auprès d’un fabricant de véhicules électriques. Rivien Automobile (NASDAQ :RIVN).

UPS (NYSE :UPS) a passé une commande de 10 000 véhicules de livraison électriques auprès d’un constructeur de véhicules électriques basé au Royaume-Uni Arrivée (NASDAQ :ARVL). DHL (OTCMKTS :DPSGY) affirme que les véhicules zéro émission représentent actuellement un cinquième de sa flotte, et plus attendu. Et FedEx (NYSE :FDX) s’est engagé à remplacer 100 % de sa flotte de ramassage et de livraison par des véhicules à batterie d’ici 2030.

Véhicules électriques : taille du marché et catalyseurs

À l’échelle mondiale, seule 1 voiture sur 250 en circulation est électrique, ce qui signifie que les véhicules électriques ne représentent que 2,2 % de la part de marché mondiale des véhicules. Cela dit, l’industrie connaît une croissance rapide. Le marché mondial des véhicules électriques devrait atteindre 917,70 milliards USD en 2028, avec une croissance à un TCAC de 20,6% au cours de la période de prévision. Les voitures électriques devraient représenter au moins 10 % des ventes mondiales d’automobiles d’ici 2025.

Plusieurs forces séculaires positives contribuent à cette croissance rapide. Plus important encore, les préoccupations environnementales croissantes ont ouvert la voie à des politiques et réglementations gouvernementales plus favorables. Les gouvernements du monde entier se concentrent sur l’électrification des véhicules commerciaux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Les progrès technologiques rapides réduisent également le coût des batteries, divers producteurs de batteries se spécialisant dans les nouvelles techniques de charge pour augmenter les performances et l’efficacité.

La Chine possède la plus grande flotte de véhicules électriques. En décembre 2020, la Chine comptait le plus grand nombre de voitures particulières rechargeables légales sur autoroute avec environ 4,6 millions d’unités, soit 42 % de la flotte mondiale en service. En Asie, l’augmentation du revenu disponible, l’augmentation des taux de pollution de l’air et les progrès technologiques dans les infrastructures de recharge stimulent la demande de véhicules électriques.

L’Europe représente environ 3,2 millions de véhicules électriques, soit environ 31 % du marché. C’est également le marché à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 60 % de 2016 à 2020, contre des augmentations de 36 % en Chine.

Aux États-Unis, un peu plus de 1,3 million de véhicules en circulation étaient des véhicules électriques à batterie fin décembre 2020, soit moins de 1 % du total des véhicules du pays. Cependant, les chiffres augmentent rapidement et de nombreux observateurs de l’industrie s’attendent à ce que les véhicules électriques dominent le marché automobile américain au cours de la prochaine décennie. La Californie a la plus grande part de véhicules électriques de tous les États américains – en raison de divers rabais et autres incitations.

Comprendre la chaîne de valeur du véhicule électrique

L’industrie des véhicules électriques est composée de fabricants d’équipements d’origine (OEM) mondiaux, qui comprennent à la fois des constructeurs automobiles traditionnels et des constructeurs de voitures électriques pures. Les constructeurs automobiles traditionnels ont mis du temps à s’électrifier, mais ont commencé à investir massivement afin de rattraper leurs nouveaux venus de véhicules électriques. Les constructeurs automobiles traditionnels avec des stratégies d’électrification comprennent Gué (NSE :F) et General Motors (NSE :DG) aussi bien que Nissan (OTCMKTS :NSANY), Honda (NYSE :HMC), Toyota (NYSE :MT) et Volkswagen (OTCMKTS :VLVLY).

Le leader actuel de la part de marché des véhicules électriques est l’équipementier américain Tesla (NASDAQ :TSLA), qui a livré environ 500 000 véhicules électriques en 2020, soit plus de véhicules électriques aux États-Unis que tous les autres fabricants réunis. Avec cette production, ses véhicules représentent également près de 79 % de tous les nouveaux véhicules électriques immatriculés aux États-Unis.

Tesla est suivi par le premier fabricant chinois de véhicules électriques, Nio (NYSE :NIO). Dans sa tentative de devenir un leader dans la technologie des véhicules électriques, Pékin a soutenu l’industrie avec des subventions, des restrictions plus souples et la construction d’infrastructures de recharge. D’autres OEM chinois incluent Li Auto (NASDAQ :LI) et Moteurs Xpeng (NYSE :XPEV).

Les nouveaux entrants EV comprennent Lucide (NASDAQ :LCID), Rivien, Fisker (NYSE :RSF), Nicolas (NASDAQ :NKLA) et Bourreau de travail (NASDAQ :WKHS). Ces entreprises diffèrent principalement par leur orientation géographique, leur segment de marché (voitures par rapport aux SUV, camionnettes, etc.), l’échelle de fabrication et la capitalisation boursière. Le segment des SUV est le plus grand segment des véhicules électriques, avec environ 370 modèles de voitures électriques au total disponibles en 2020, soit une augmentation de 40 % par rapport à 2019.

Outre les véhicules électriques, l’industrie comprend également des fournisseurs d’infrastructures et de composants électroniques pour VE, notamment des fabricants de batteries, des fournisseurs d’infrastructures de charge, des assemblages et des composants de sécurité et d’autres fournisseurs de technologies.

Clé Les défis qui pèsent sur l’adoption du VE

Compte tenu de la nature capitalistique de la fabrication automobile, un défi majeur pour les entreprises de véhicules électriques a été la capacité d’évoluer. Plus récemment, plusieurs nouveaux venus sont arrivés sur le marché avec des augmentations de trésorerie substantielles, garantissant leur capacité à faire évoluer leurs opérations de fabrication.

Les contraintes de la chaîne d’approvisionnement mondiale, exacerbées par la pandémie de Covid-19, représentent un autre défi pour l’industrie, les principaux constructeurs automobiles signalant des pénuries de semi-conducteurs et d’autres composants clés.

Les infrastructures d’électrification restent limitées et représentent une contrainte majeure sur la capacité d’évolutivité du marché des véhicules électriques. Pour les grandes entreprises de fret et de logistique, la construction d’une flotte électrique aussi facile à conduire et à alimenter qu’une flotte à gaz nécessite la construction d’une infrastructure de charge massive, de connexions électriques et de services publics. Les investisseurs doivent tenir compte de tous ces défis lorsqu’ils décident des actions de véhicules électriques à acheter.

Le résultat final sur les actions de véhicules électriques

Avec des ventes totales évaluées à 120 milliards de dollars en 2020 (une augmentation de 50 % par rapport à 2019), le marché des véhicules électriques représente une part importante de l’économie mondiale dans laquelle investir, avec une croissance exponentielle attendue au cours de la prochaine décennie.

