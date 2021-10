Comprimé Buscas Nueva ? Ojo a esta de Samsung pour 100 euros menos

Samsung lleva muchos años siendo líder en el mercado de las tablet. La compañía coreana cuenta con varias opciones con interesante relación calidad/precio. Por ese motivo, es fácil encontrar siempre alguna opción dentro de Samsung que se adapter a nuestro presupuesto. Pero además, si por algún casual encontramos uno de esos modelos con un descuento adicional, pues mucho mejor. Es precisamente lo que le ocurre ahora mismo a la Samsung Galaxy Tab S6 Lite en version 64 Go, que tiene mà partir de 100 euros de descuento fr Amazon.

El mercado de las tablet está lleno de marcas y modelos y por ese motivo, no es difícil conseguir una a buen precio. La Galaxy Tab S6 Lite forme parte de las tablettes de gama media de Samsung, lo que significa que es perfecta para la gran mayoría de personas, que la usarán para navegar por Internet, jugar over películas y series en platesformas como Netflix. Pero además de eso, cuenta con un S Pen que es perfecto en el caso de querer tener una alternativa en el ámbito de la productividad.

Esta comprimé tiene de todo

Si algo hay que destacar de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite es que luce una pantalla de 10.4 pulgadas y que se mueve con el sistema operativo One UI 2.0 de Samsung, basé sur Android. Como decimos, para aumentar sus capacidades de productividad, incluye un S Pen listo para funcionar. Este lápiz óptico es perfecto para dibujar, aprender, jugar o tomar notas. También es ideal para editar documentos y no se perderá gracias al soporte magnético situado in the parte posterior of the tablet.

La Galaxy Tab S6 Lite est une tablette fina y ligera gracias a su cuerpo metálico uniforme que le otorgan un carácter Premium a la vista y al tacto. Además de tener una pantalla con tamano de 10.4 pulgadas, destaca por contar con une résolution de 2000×1200 pixels. Además, se mueve con el potente procesador Exynos 9611 marca de la casa. Esta combinación se complete avec 4 Go de mémoire RAM et 64 Go d’almacenamiento interno que puede ser ampliado mediante tarjetas microSD. También dispone de dos cámaras, siendo la trasera de 8 mégapixels et la caméra frontale de 5 mégapixels. Tampoco se queda corta en el apartado de la autonomía gracias a su batería de 7.040 mAh que permite un uso intensivo durante más de un día sin necesidad de cargarla.

Otra de sus prestaciones destacadas son sus altavoces duales en orientación horizontal, perfectos para ofrecer un potente sonido 3D. Además incluye las opciones de seguridad de Samsung Knox, una marca que garantiza nuestra seguridad frente a virus o malware. También y para relajar la vista en determinados moments (o todos) cuenta con un modo oscuro que nos permitirá reducir la fatiga visual y que se adapta a una gran cantidad de aplicaciones.

Con plus de 100 euros de descuento

El precio habituel al que encontramos esta tablet en Amazon es de 400 euros, sin embargo, ahora mismo est disponible en Amazon por solo 298 euros. Esto significa que tiene un descuento de más de 100 euros o lo que es lo mismo, una rebaja del 25%. Cabe recordar que el envío es totalmente gratis para los clientses Prime de Amazon, que también puede seleccionar el pago a plazos de esta tablet. De ser aprobado este método, podremos pagarla en 10 meses y en cuotas mensuales de 29,80 euros al mes y sin ningún tipo de interés.