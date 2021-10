Comprimés en oferta por menos de 100€ para ver pelis y mucho más

in

Estamos hablando de tablet de gama de entrada o gama media, pero que no llegan a la frontera de los 100 euros. En buena parte es gracias a muchas tienen algún descuento espectacular en estos momentos, por lo que es una de esas ocasiones que no podemos dejar pasar si estamos buscando uno de estos productos. Estas tablet son ideales para navegar por Internet, jugar a algún juego poco exigee y por supuesto conectarnos a Netflix, Youtube, Disney Plus u otros servicios similares.

HUAWEI MatePad T10

Este modelo de Huawei es bastante más caro, pero ahora mismo tiene un descuento en Amazon que nos permite meterla en la lista de menos de 100 euros. Esta MatePad T10 tiene una Pantalla táctil HD de 9.7 Pulgadas avec une résolution de 1280 x 800 pixels. Está certificada por TÜV Rheinland con una luz azul drásticamente reducida. Y cuenta con un cuerpo metálico, diseño elegante, 450g, 2MP de caméra frontale et 5MP de caméra trasera. Intégrez 2 Go de RAM et 16 Go d’almacenamiento.

Lenovo Tab E8

Estamos ante una tablet perfecta para que toda la familia pueda compartir. La Tab E8 est une tablette sencilla con pantalla HD et sonido Dolby Atmos. La pantalla HD de la Tab E8 avec une résolution de 1280 x 800 est fantastique pour les séries et vidéos sur Netflix, Hulu et YouTube. La tecnología IPS hace que las fotos y los vídeos se vean bien desde cualquier ángulo y es muy fina y ligera, con aproximadamente 8,9 mm (0,35″) de grosor y 320 gramos de peso (menos que una lata de sopa) , que apena la notarás en la mano.

Tablette para niños de 8 pulgadas

Un comprimé puede servir perfectamente para niños, pero también puede parecerlo. Por eso, comprimé esta AEEZO tiene un diseño infantil y está protegida contra golpes y arañazos. Además, integra sistema operativo Android 10. Dispone de l’application PaintBox instalada, avec plus de 100 pegatinas para dibujar, lo que facilita a los niños dibujar con confianza y fomentar su creatividad con el lápiz óptico incorporado. Tiene una pantalla IPS 8 pulgadas, batería de polímero de litio de 4000 mAh y un CPU de baja potencia que permiten disfrutar de hasta 6-8 horas de uso ininterrumpido

SPC Gravity Lightyear Pro

Otra ocasión ahora mismo es esta tablet de SPC que Baja también de precio y está muy por debajo de los 100 euros. Il s’agit d’une série parfaite pour toutes les séries qui ont une résolution HD, une antenne Wi-Fi stable et un processeur Quad Core Cortex A35 1,3 GHz 2 Go DDR3. Además incorpora un almacenamiento de 32GB et une batterie de litio de 3500 mAh.

Lenovo Tab M10

Le prix de la Lenovo Tab M10 se trouve à 94 euros. Por ese precio tendremos en nuestras manos una tablet perfecta para estudiantes o entretenimiento multimedia gracias a su pantalla de 10 pulgadas (con resolución HD). Aucun quizá obstante se quede algo escasa de memoria con 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno. Sin embargo, si el uso mayoritario es navegar y ver películas o series, es una apuesta segura.