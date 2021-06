Compromis Covid | Ligne électrique ⋆ 10z virale

L’argument de certains conservateurs selon lequel le fait d’éviter les blocages aurait généré d’énormes avantages économiques sans aucune augmentation appréciable des décès par covid – c’est-à-dire qu’il n’y avait pas eu de compromis ici – est le genre d’argument que les libéraux font souvent. Normalement, ce sont les libéraux qui disent que les politiques qu’ils favorisent ne rapporteront que des avantages. Normalement, ce sont les libéraux qui nient qu’il y a des compromis.

Que ce soit les libéraux ou les conservateurs qui font ces affirmations, je les soupçonne toujours. Mais les soupçons ne sont pas des preuves, encore moins une réfutation efficace. Il est concevable que même au milieu d’un virus qui se propage rapidement par contact humain, une juridiction puisse maintenir le niveau élevé de contact de personne à personne nécessaire pour éviter une forte augmentation du chômage sans encourir de décès excessifs.

Cependant, les preuves me convainquent que ce n’était pas le cas pendant cette pandémie.

Je commence toujours par la Scandinavie car, comme John et moi en étions convenus à l’époque, la divergence des politiques pandémiques entre les pays voisins de la Suède et de la Norvège offrait quelque chose comme une expérience contrôlée. La Suède, qui n’a pas fermé ses portes, ne ferait-elle pas pire en termes de décès par covid que la Norvège, qui l’a fait ?

La réponse s’est avérée être un non catégorique. Le nombre de décès par habitant en Suède est dix fois supérieur au nombre de décès par habitant en Norvège.

Le Danemark a rejeté l’approche de la Suède, mais a levé son verrouillage plus tôt que la Norvège. Il n’est pas surprenant de constater que les décès par habitant déclarés de covid au Danemark sont nettement plus élevés que ceux de la Norvège, mais bien inférieurs à ceux de la Suède.

Les comparaisons d’État à État aux États-Unis sont moins probantes qu’en Scandinavie en raison de la prévalence des déplacements d’État voisin à État voisin. Par exemple, un grand rassemblement de motards autorisé dans le Dakota du Sud entraînera probablement la propagation du virus dans les États voisins. Cependant, les comparaisons d’État à État sur lesquelles je me suis concentré aboutissent à la même conclusion que les comparaisons scandinaves – les blocages ont aidé à réduire les décès dus à la covid.

Commençons par les États voisins du Minnesota et du Dakota du Sud. Toutes choses étant égales par ailleurs, je m’attendrais à plus de décès par covid par habitant au Minnesota qu’au Dakota du Sud. Le Minnesota est plus densément peuplé que le Dakota du Sud et compte une population afro-américaine par habitant plus importante. Je crois comprendre que les Noirs ont été plus durement touchés par le virus que les Blancs.

Pourtant, les décès par habitant dans le Dakota du Sud (2 277 pour un million) sont beaucoup plus élevés qu’au Minnesota (1 331). Le Dakota du Sud était l’un des États les plus indulgents d’Amérique en ce qui concerne les blocages. Le Minnesota était l’un des plus stricts.

John compare le Minnesota et le Wisconsin, ainsi que le Dakota du Sud et le Dakota du Nord. En ce qui concerne les Dakotas, John dit que le Dakota du Nord a été verrouillé, contrairement au Dakota du Sud, mais les décès par habitant sont presque les mêmes dans les deux États.

Mais le Dakota du Nord était l’un des rares États (le Dakota du Sud en était un autre) à n’avoir jamais émis d’ordonnance de séjour à domicile. Et pendant une grande partie de la pandémie, il a apparemment gardé les bars et les restaurants ouverts à 75% de leur capacité. Cela aide à expliquer pourquoi le taux de mortalité par habitant du Dakota du Nord est si élevé, beaucoup plus élevé que celui du Minnesota.

Qu’en est-il du Wisconsin et du Minnesota, où les taux de mortalité par habitant sont similaires? Le Minnesota a fermé ses portes de manière stricte. Le Wisconsin a également fermé ses portes jusqu’à la mi-mai, lorsqu’un tribunal a annulé l’ordonnance à l’échelle de l’État l’exigeant.

Cependant, certaines juridictions du Wisconsin (comtés de Madison et Dane) ont rapidement imposé leurs propres ordonnances de verrouillage. Et le gouverneur a émis de nouvelles restrictions à l’automne, lorsque la pandémie se réchauffait à nouveau.

Ainsi, il y avait globalement moins de divergences qu’il n’y paraît entre les politiques de verrouillage du Minnesota et du Wisconsin.

Mais il y avait divergence. Pourquoi les nombres de décès par habitant ne divergent-ils pas ?

La réponse se trouve, je crois, dans les maisons de retraite. Comme explication possible du taux de mortalité relativement faible au Minnesota par rapport aux Dakotas, John souligne que le Minnesota avait un pourcentage plus faible de sa population dans les maisons de soins infirmiers que les Dakotas.

Mais ce qui compte vraiment, c’est ce qui s’est passé dans les maisons de retraite – combien de personnes y sont mortes. Une juridiction dans laquelle les autorités ne parviennent pas à gérer la propagation du covid dans les maisons de retraite connaîtra un nombre de décès plus élevé que ce ne serait le cas autrement. Les verrouillages n’aideront pas beaucoup, voire pas du tout, car le virus se propage à l’intérieur des installations.

La gestion des maisons de soins infirmiers par le Minnesota a été désastreuse. Scott l’a montré dans sa longue série sur le coronavirus dans un État.

Début mars, 4 070 personnes étaient décédées dans des maisons de retraite du Minnesota. Le nombre total de décès dus au virus était d’environ 6700. Ainsi, les décès dans les maisons de soins infirmiers du Minnesota représentaient 61% des décès par covid dans l’État.

Dans le Wisconsin, le tableau est très différent. À la même date en mars (lorsque ma source a cessé de signaler les décès dans les maisons de retraite, probablement à cause des taux de vaccination élevés dans ces établissements), 1 976 personnes étaient décédées dans les maisons de retraite du Wisconsin pendant la pandémie. Le nombre total de décès dans le Wisconsin était d’environ 7 500. Les décès dans les foyers de soins ne représentaient donc qu’environ 27% des décès par covid. (Certains décès dans les maisons de soins infirmiers pendant la pandémie étaient probablement principalement dus à des facteurs non liés à la covid, mais cela est vrai à la fois au Minnesota et au Wisconsin.)

Il me semble donc que les décès dans les maisons de soins infirmiers sont ce qui a poussé les chiffres globaux du Minnesota au niveau de celui du Wisconsin. Nous ne nous attendons pas à ce que les fermetures aient beaucoup d’impact sur la propagation du virus dans les maisons de soins infirmiers. Ils sont destinés principalement à limiter la propagation ailleurs. Si nous nous concentrons sur la situation en dehors des maisons de soins infirmiers, où l’on pourrait s’attendre à ce que les blocages empêchent les décès, la comparaison Minnesota-Wisconsin indique qu’ils ont fait exactement cela – à un degré non négligeable.

Dans le Dakota du Sud, le pourcentage de décès dans les maisons de soins infirmiers en pourcentage des décès par covid est inférieur à celui du Dakota du Nord, bien que la différence ne soit pas aussi marquée que celle entre le Wisconsin et le Minnesota. Dans le Dakota du Sud, le nombre est d’environ 45 pour cent. Dans le Dakota du Nord, c’est environ 60 pour cent. (Ces pourcentages sont dérivés des mêmes sources citées ci-dessus pour le Wisconsin et le Minnesota, telles qu’appliquées aux Dakotas.)

En l’absence de cette disparité dans les maisons de soins infirmiers, le nombre global de décès par covid dans le Dakota du Nord serait meilleur que celui du Dakota du Sud.

Enfin, une note de prudence. Tous les chiffres cités des deux côtés de cet argument peuvent être sujets à un certain doute. Les décomptes sont intrinsèquement imparfaits et il est possible que certains aient été manipulés.

C’est pourquoi je suis tellement concentré sur la Scandinavie. Les disparités là-bas, notamment entre la Norvège et la Suède, sont trop énormes pour être le résultat d’une erreur ou d’une manipulation.

Ces disparités indiquent sans ambiguïté que les blocages – tout ce que nous avons négocié en les imposant si largement, et c’était beaucoup – ont empêché des décès dus à la covid. Les témoignages des États que nous avons examinés ici renforcent ce point de vue, je crois.