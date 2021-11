Compte à rebours de la vente Steam Black Friday 2021 pour les remises d’automne

Le compte à rebours jusqu’à la date de la vente Steam Black Friday 2021 commence et il fera partie des remises annuelles d’automne.

Les fans du magasin de Valve ont récemment eu droit à un tas de bonnes affaires fantastiques pour Halloween. En découvrant le jour du début de cette célébration de la Saint-Sylvestre, les détectives d’Internet ont également découvert quand les célébrations d’automne et de Noël devaient commencer.

Nous sommes dans l’avant-dernier mois de Noël, et la bonne nouvelle est qu’une nouvelle gamme d’offres est à nos portes.

Quand est la vente Steam Black Friday 2021?

Le compte à rebours indique que la date de début de la vente Steam Black Friday 2021 est le 24 novembre.

Il commence le 26 novembre ailleurs, mais le 24 novembre est le début des offres d’automne de Valve. Il devrait ensuite durer jusqu’au 30 novembre car l’événement couvre également le Cyber ​​Monday.

Cette date est une gracieuseté de SteamDB. Il a déjà été divulgué via un site Web de documentation, mais il n’est plus disponible pour le voir.

Jeux Steam Vente d’automne 2021

Nous ne connaissons aucun jeu faisant partie de la vente d’automne Steam 2021 au moment de la rédaction.

Cependant, comme pour l’événement de l’année dernière, les fans devraient pouvoir commencer à sélectionner leurs nominés pour les catégories Game Awards. Ci-dessous, les lauréats des prix 2020 :

Jeu de l’année – Red Dead Redemption 2 VR Jeu de l’année – Half Life Alyx Labor of Love – Counter-Strike Global Offensive Better With Friends – Fall Guys Ultimate Knockout Gameplay le plus innovant – Death Stranding Jeu riche en histoire exceptionnelle – Red Dead Redemption 2 Meilleur jeu auquel vous êtes nul – Apex Legends Style visuel exceptionnel – Ori et Will of the Wisps Meilleure bande originale – DOOM Eternal Asseyez-vous et détendez-vous – Les Sims 4

En plus de sélectionner les nominés, l’événement de l’année dernière comportait également des articles de la boutique de points et un nouveau profil.

Noël

Une fois le mois de novembre terminé, les joueurs sur PC peuvent alors s’attendre à des réductions pour Noël.

La date de fuite pour les soldes d’hiver et les bonnes affaires de Noël est du 22 décembre au 5 janvier. Bien que le Black Friday ait été l’événement le plus réussi de Valve pour 2020, Noël est sans doute le plus important car il propose de nombreuses activités amusantes auxquelles participer.

