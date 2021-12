Compte à rebours de l’heure de début des soldes d’hiver de Steam 2021 et votes des Game Awards

Le compte à rebours jusqu’à la date et l’heure de début de la prochaine vente d’hiver Steam 2021 est presque terminé et l’occasion viendra avec des dizaines de bonnes affaires de Noël ainsi que des nominés aux Game Awards de Valve.

Décembre est un mois fantastique pour la communauté PC. La boutique Epic Games connaît actuellement ses 15 jours de jeux gratuits, ce qui nous a donné jusqu’à présent des titres fantastiques tels que Loop Hero et Vanishing of Ethan Carter.

Alors que la boutique Epic Games connaît un mois brillant avec ses cadeaux annuels et l’arrivée de Final Fantasy 7 Remake, bientôt les fidèles de Valve pourront profiter de leur plus grande promotion de l’année après le Black Friday.

It Takes Two – Bande-annonce officielle « Nous sommes meilleurs ensemble »

À quelle heure commence les soldes d’hiver Steam 2021 ?

La date de début des soldes Steam Winter 2021 est le 22 décembre et devrait commencer à 10h00 PT, 13h00 ET et 18h00 GMT.

Rien de ce qui précède n’a été annoncé par Valve, mais cela est une gracieuseté de SteamDB, souvent fiable. Ils ont correctement évincé les dates des remises Black Friday et Halloween, il y a donc peu de raisons de douter de ce qui précède.

Après son début demain, il se terminera rapidement le 5 janvier 2022. Cela signifie que vous n’aurez que deux semaines pour profiter de toutes les remises et participer à toutes les activités annexes du magasin.

Valve Game Awards 2021

L’arrivée des bonnes affaires d’hiver et de Noël voit également la continuation des Valve’s Game Awards.

Avec les offres Black Friday Autumn, nous avons tous pu voter pour les jeux que nous voulons nominés dans des catégories telles que jeu de l’année, meilleur jeu d’action, histoire exceptionnelle, meilleur VR, etc.

Voici tous les nominés finaux pour chaque catégorie cette année :

Travail d’amour:

DOTA 2 Terraria Apex Legends No Man’s Sky Rouille

Mieux avec des amis :

Valheim Back 4 Blood Halo Infinite multijoueur, il faut deux jeux de crabe

Style visuel exceptionnel :

Psychonauts 2 Little Nightmares 2 Subnautica Under Zero Bright Infinite Memory Forza Horizon 5

Gameplay le plus innovant :

Deathloop Douze Minutes Inscryption Loop Hero Moncage

Meilleur jeu auquel vous êtes nul :

World War Z Naraka Bladepoint Nioh 2 Age of Empires IV Battlefield 2042

Meilleure bande originale :

Guardians of the Galaxy Persona 5 Strikers Nier Replicant Guilty Gear Strive Demon Slayer

Jeu riche en histoire exceptionnel :

Mass Effect Legendary Edition Cyberpunk 2077 Life Is Strange True Colors Resident Evil Village Days Gone

Asseyez-vous et détendez-vous :

Déballage de Farming Simulator 22 Dorf Romantik Townscaper Potion Craft

Ce sont tous les nominés qui ont été révélés au moment de la rédaction.

Quand est la prochaine vente Steam ?

La date de la prochaine vente Steam après Noël est le 27 janvier pour les offres lunaires.

Il s’agit d’une autre célébration annuelle que les fans attendent toujours avec impatience pour la nouvelle année. Après cela, nous pourrons nous tourner vers l’avenir avec Next Fest en février.

