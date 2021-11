Compte à rebours de l’heure de sortie du chapitre 22 de DBD, le prix de l’artiste et les skins

La date de sortie et le compte à rebours de la sortie du chapitre 22 de Dead By Daylight sont de plus en plus courts et DBD Portrait of a Murder ajoutera l’artiste en tant que nouveau tueur et apportera de nombreux nouveaux skins.

C’est la fin novembre, mais il y a beaucoup à attendre pour le dernier mois de l’année. Non seulement Dead By Daylight rejoindra gratuitement la boutique Epic Games au départ, mais il y aura aussi l’événement hivernal annuel plein de pulls moches.

Bien que nous ayons beaucoup à anticiper pour la saison de Noël, une meilleure nouvelle est que l’arrivée d’un nouveau tueur et survivant original est imminente.

Morts à la lumière du jour | Portrait d’un meurtre | Bande annonce

BridTV

6529

Morts à la lumière du jour | Portrait d’un meurtre | Bande annonce

https://i.ytimg.com/vi/9hsxywyZXtk/hqdefault.jpg

897648

897648

centre

13872

À quelle heure sort le chapitre 22 de Dead By Daylight ?

Comportement Le compte à rebours officiel d’Interactive indique que la date et l’heure de sortie de Dead By Daylight Chapitre 22 sortiront le 30 novembre à 09h00 PT, 12h00 ET et 17h00 GMT.

Vous pouvez trouver le compte à rebours du développeur sur le site Web de DBD. Lorsque Portrait of a Murderer sera enfin lancé, nous aurons droit à un nouveau tueur nommé The Artist et à un survivant nommé Jonah Vasquez.

Nous connaissons déjà les avantages pour The Artist ainsi que Jonah en raison d’un PTB lancé plus tôt en novembre. Cela a permis aux joueurs sur Steam de profiter d’une version de test publique du duo.

Bien que Vasquez soit assez beau d’un coup d’œil superficiel, The Artist a un look méchant. Ses yeux sont d’un noir d’encre, elle ressemble au nerd devenu emo de Tainted Love, et ses capacités sont assez puissantes.

Prix ​​Portrait d’un meurtrier

Aucun prix n’a été annoncé pour DBD Portrait of a Murderer.

Cependant, étant donné que le chapitre 22 propose un tueur et une carte originaux au lieu de personnages sous licence, ses frais devraient être de 6,49 £. C’est le même prix que d’autres épisodes originaux tels que Chains Of Hate, The Faithful et All-Kill.

Encore une fois, nous aurons un nouveau méchant original et innocent au lancement, mais – si vous n’achetez pas le DLC – il y aura beaucoup de skins pour que vous dépensiez votre argent à la place.

Peaux DBD chapitre 22

L’un des skins du chapitre 22 de Dead By Daylight est le Icebound Phantom Ghostface qui coûte 1 080 cellules auriques.

Ce prix est une gracieuseté de DBD Leaks sur Twitter. En plus du nouveau Ghostface, le 30 novembre verra également l’arrivée de cosmétiques hivernaux pour The Spirit et The Blight pour le même prix.

Le 7 décembre, c’est au tour des survivants et nous aurons de nouveaux produits cosmétiques pour Mikaela Reid, Felix Richter, Feng Min et Yun-Jin Lee. Celles-ci coûteront également toutes 1 080 cellules auriques.

L’artiste et Jonah Suarez auront également de nombreuses recolorations dès le premier jour. En ce qui concerne les prochains événements hivernaux annuels, Leaks by Daylight rapporte que les pulls laids seront disponibles pour Jill Valentine, Leon, Mikaela Reid, Jonah Vasquez et Yun-Jin Lee.

JEU VHS : Inscription à la bêta fermée et pourquoi les fans de DBD pensent que le comportement fait peur

Dans d’autres nouvelles, le compte à rebours de l’heure de sortie du chapitre 22 de DBD, le prix de l’artiste et les skins