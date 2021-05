Compte à rebours des Jeux Olympiques de Tokyo: la photo d’Usain Bolt qui a secoué le monde

Ayant travaillé pendant plus de 30 ans en tant que photographe, Olivier Morin a réalisé sa juste part de clichés accrocheurs.

Après s’être fait les dents au journal bordelais Sud Ouest à la fin des années 1980, il a pu continuer à travailler dans la ville portuaire en rejoignant l’Agence France-Presse.

OLIVIER MORIN / . via .

Morin est responsable de l’une des photographies les plus célèbres de l’ère moderne

Toujours à l’., Olivier a un CV enviable, ayant couvert les Coupes du monde de rugby et de football, les derbies milanais très chargés et tous les Jeux Olympiques d’été et d’hiver de 1996 à Atlanta jusqu’aux matchs de 2016 à Rio.

Il dirige désormais le département photo de l’agence en France et sera à Tokyo pour les prochains Jeux Olympiques qui se dérouleront au Japon dans à peine onze semaines.

Cependant, c’est une photographie d’un éclair apparaissant au-dessus du stade Luzhniki juste après qu’Usain Bolt ait remporté l’or au 100 m aux Championnats du monde d’athlétisme 2013 à Moscou qui a catapulté son travail aux yeux du public.

Le Jamaïcain avait réalisé un «double triplé» sans précédent l’été précédent à Londres 2012, défendant ses titres olympiques sur 100 m, 200 m et 4 x 100 m.

En revanche, la dernière sortie de championnat du monde de Bolt sur la distance la plus courte s’est soldée par une amère déception, car il a quitté la compétition après un faux départ.

En ce qui concerne la fanfare qu’il reçoit, peu de gens peuvent toucher la légende du sprint. Pour Olivier, l’ambiance des courses de Bolt était quelque chose de spécial.

«Je me considère comme l’un des chanceux qui a su suivre Usain Bolt tout au long de sa carrière sur chaque piste. Ce gars était unique. Quand Bolt courait, à chaque finale que je faisais, je devais vraiment, vraiment, vraiment faire un effort pour ne pas être emporté par l’importance et l’émotion de la course.

Olivier Morin / . via .

Usain Bolt fait des pompes après avoir remporté l’or au 200 m à Londres 2012

«Quand ils sont présentés par l’orateur et qu’il est arrivé à Bolt, tous les stades ont explosé. La foule était folle. Donc à ce moment-là, c’est moins d’une minute avant la course, et en tant que photographe, vous devez être super concentré. Vous ne pouvez pas parler. Je suis donc presque comme un sportif moi-même.

«J’essaie de ne pas me submerger par l’émotion et l’importance de l’endroit où je suis, mais en même temps on a envie d’en profiter parce que les foules sont énormes et font beaucoup de bruit. Ensuite, l’orateur dit «à vos marques». Puis silence, silence complet. Vous pouviez entendre votre ami à 200 mètres.

«Ensuite, l’orateur dit« prêt »et au feu du canon de départ, il y a une explosion comme une énorme bombe et pendant neuf secondes et demie, c’est une énorme explosion jusqu’au bout. Tout le stade et le sol tremblent.

«Il est très difficile de rester calme et concentré sur ce que vous faites. J’étais heureux pendant mes années de photographie de Bolt de ne jamais craquer parce que je savais que je photographiais une légende à ce moment-là.

Olivier Morin / . via .

Le dernier 100 m de Bolt lors d’un championnat du monde d’athlétisme s’est terminé de manière choquante alors qu’il avait faux débuté dans les manches

Olivier était le seul photographe de l’. installé pour la course à s’intéresser à l’utilisation de caméras à distance. Il lui a fallu trois jours pour les régler tous les cinq.

«La télécommande est quelque chose de spécial, vous savez? Vous ne pouvez pas voyager léger lorsque vous voyagez avec des caméras distantes, alors je portais six, sept caméras. C’est 120 kg d’équipement.

«J’aime toujours faire quelque chose de nouveau. C’est pareil pour tout dans ma vie. Je ne suis jamais satisfait de ce que j’ai ou de ce que j’obtiens. Je veux expérimenter de nouvelles technologies, de nouvelles façons de faire les choses.

«La photographie avec caméra à distance en fait partie parce que c’est un pari. Vous ne savez jamais ce que vous allez obtenir et c’est un gros pari lorsque vous configurez une caméra fixe, car lorsque vous la définissez, vous ne pouvez pas la déplacer après cela, vous devez donc parier sur l’objectif que vous allez utiliser. utilisez, où la mise au point va être et en espérant que le gars que vous voulez photographier traversera le champ de la caméra que vous avez définie.

Olivier Morin / . via .

Bolt s’annonce sur la scène mondiale en battant le record du 100 m aux Jeux olympiques de Pékin en 2008

“Il y a deux fils par caméra – un fil pour obturateur et un fil pour ramener le disque et la photo à l’éditeur – donc tout ressemble à une grande assiette de spaghettis.”

Les photographes des différents médias sont répartis uniformément sur toute la longueur de la piste, avec des tirages au sort pour décider qui obtient quelle place.

L’image capturant la métaphore de Bolt n’était pas celle à laquelle il aspirait.

«Mon idée était de ne pas avoir cette photo. L’idée était d’avoir un [full body] photo d’Usain Bolt, les bras ouverts, célébrant le passage de la ligne en tant que vainqueur [with the stadium in the background]», Explique Olivier.

Olivier Morin / . via .

Tirunesh Dibaba remporte l’or dans la finale du 10000 m féminin avant la course de Bolt

«C’était la photo que j’essayais de faire depuis 2008. Tous les Jeux Olympiques et Championnats du Monde. Ce type allait toujours si vite que les caméras distantes n’étaient pas au bon endroit ou qu’il ne faisait pas la fête.

«J’espérais cette belle fête grand angle avec le stade en arrière-plan avec l’écriture de« Moscou 2013 ». Une photo emblématique de Bolt à bras grands ouverts – c’était la photo que je recherchais. “

Après avoir réalisé que Bolt devait être dans le couloir cinq pour la finale, Olivier a eu une onde cérébrale. Cela s’est avéré essentiel pour obtenir la photo de sa vie.

«J’ai décidé de mettre ma dernière caméra distante, celle avec laquelle j’ai pris la photo, encore plus loin que la position autorisée, car je voulais cette photo dont je parlais plus tôt. J’ai demandé au responsable de presse de valider cette position car j’étais la seule caméra là-bas. Je l’ai enregistré sur le sol pour le rendre sûr pour tout le monde et le gars a validé ma position. Cela signifie que si j’avais été cinq mètres de plus à l’intérieur, là où se trouvaient les autres caméras, je ne pouvais pas obtenir cette photo.

Olivier Morin / . via .

Bolt a vu le redoutable défi de Justin Gatlin de retrouver son titre mondial sur 100 m à Moscou

«C’était drôle parce que ce n’était pas une autorisation facile. Le responsable de presse était d’accord, mais il y avait un fonctionnaire qui se disputait un peu et il n’était pas d’accord avec cette position.

«En fait, ça ne dérangeait personne, absolument personne, mais il y a toujours un fauteur de troubles au milieu de partout et puis le responsable de presse a dû appeler le grand media manager pour qu’il vienne là-bas, pour valider la position.

«Donc, c’était un peu de lutte et puis, après cette photo, je suis allé voir le grand responsable des médias et il riait et j’ai dit ‘merci beaucoup!’»

Un orage a alors éclaté lors de la finale du 10 000 m féminin, l’épreuve précédant la pièce maîtresse du 100 m masculin. Heureusement pour Olivier, cela a duré.

Olivier Morin / . via .

Bolt souffle des bisous après avoir retrouvé son titre au 100m

Au fur et à mesure, Bolt a remporté l’or, mais le sens du spectacle alors qu’il s’éloignait du terrain pour illuminer Pékin cinq ans auparavant était introuvable.

Peut-être inhibé par les conditions humides, il est rentré chez lui en 9,77 secondes, son rival Justin Gatlin le poussant à terminer deuxième en 9,85 secondes. Olivier était naturellement découragé.

Il poursuit: «La caméra distante a été obturée par la caméra que j’avais en main, et j’avais cinq caméras distantes. J’ai vérifié les quatre premières caméras et je suis ensuite arrivée à celle-ci [the fifth one] après la course et quand je suis arrivé à cette caméra, j’ai vérifié rapidement sur l’écran arrière, mais je n’ai pas vu la foudre car elle était trop petite. Alors je me suis dit «**** y photo».

«Il semblait que rien ne s’était passé sur la photo parce qu’il n’avait pas les bras grands ouverts et que je pensais juste ‘Oh, tirez, échouez à nouveau’, puis j’ai mis toutes les photos sur l’ordinateur portable et quand je les ai ouvertes, j’ai dit ‘ooh, ce n’est pas ça a échoué’ et tout de suite, j’ai remarqué que ça allait être une bonne photo à coup sûr, juste pour le ‘Bolt Bolt’, mais j’étais loin d’imaginer l’histoire virale de cette photo.

L’image a explosé en ligne et a été naturellement reprise par une grande partie des médias du monde entier.

Olivier tient à reconnaître le rôle de la chance dans l’art du photographe. Il a certainement été du mauvais côté auparavant, notamment lorsque deux de ses caméras à distance n’ont pas réussi à tirer lors de la finale du 100 m masculin aux Jeux olympiques de Pékin en 2008.

«Tous les photographes, s’ils sont tous honnêtes, disent que notre travail et notre réussite dépendent de la chance. À tout moment, la chance doit être présente et faire partie de la photo. N’importe quelle photo, pas seulement des photos emblématiques, car ce n’est pas une science exacte.

«La caméra peut tomber en panne à ce moment-là, les disques peuvent être corrompus, cela peut être un bug dans la caméra, cela peut être quelqu’un qui passe devant vos objectifs, cela peut être un rayon de lumière qui visse complètement la lumière et l’exposition .

«Il y a tellement de paramètres pour rater une photo, que, quand on l’a, c’est déjà bon, et ça fait déjà un peu partie de la chance.

Franck Fife / . via .

Olivier pose avec la photo qui lui a valu une renommée mondiale

«La chance vient au moment où vous avez beaucoup essayé. De nouveaux objectifs ou un style de photo ou un angle. À un moment donné, c’est toujours plus gros que d’habitude, mais la chance fait partie de notre vie quotidienne en photographie et encore plus en photographie sportive.

Est-ce sa meilleure photo de tous les temps?

«Je ne sais pas vraiment. Comme une photo dans une vie, oui. Absolument. En ces termes, c’est probablement la photo la plus importante que j’ai jamais prise. Le plus beau, je ne suis pas sûr.

Bolt était impatient de mettre la main sur l’image après la course: “Je dois avoir cette photo maintenant.” Il a réalisé son souhait, car Olivier lui a remis une copie de la photo peu de temps après que Bolt ait défendu sa couronne au 200m. Olivier a chez lui un exemplaire du sien signé par Bolt.

Frank Fife / . via .

Les deux acteurs clés se rencontrent alors qu’Olivier présente à Bolt une copie spéciale de la photo

Au fur et à mesure que la technologie se raffine, Olivier pense-t-il que le rôle de photographe sportif finira par devenir superflu? Il est prudent quant à la rédaction de sa nécrologie, bien qu’il admette qu’il y a eu un changement.

«Dans certains sites aujourd’hui, c’est considéré comme un sport très dangereux pour une personne physique comme dans une passerelle, dans une passerelle, dans un stade quand on veut tirer d’en haut. Ils n’autorisent pas la présence d’un photographe.

«Donc, la seule chose que nous avons, c’est une caméra à distance. Encore mieux que la télécommande, c’est une caméra robotique. Nous l’appelons une caméra robotique, car elles sont entièrement pilotables de n’importe où avec un réseau. Vous pouvez effectuer un zoom avant, un zoom arrière, déplacer la caméra d’environ 180 degrés dans tous les sens. Cette technologie a déjà remplacé un photographe physique, un photographe vivant.

Franck Fife / . via .

Bolt pose avec l’image emblématique

«Mais je ne peux pas croire que les photographes disparaîtront complètement à cause du droit à l’information et deuxièmement parce que cela fait partie du spectacle.

«Nous faisons partie de la toile de fond. Donc, si vous sortez des photographes, ce serait tellement triste car cela donne encore plus d’intensité et d’émotion à la situation de voir tous les photographes autour du gagnant.

«Tous les organisateurs le savent. Il est possible qu’ils perdent un certain nombre de photographes, mais ils ne s’en débarrasseront jamais [all]. »