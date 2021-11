Compte à rebours et bonus du temps de sortie de Pokemon Brilliant Diamond et SP

Le compte à rebours jusqu’à la date et l’heure de sortie pour laquelle vous pouvez jouer à Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl est presque arrivé, mais aucun bonus BD et SP n’inclut un accès anticipé.

Les critiques ont commencé à sortir et la plupart semblent convenir que les jeux sont superbes. Si vous êtes un grand fan de tout ce qui concerne Dialga et Palkia, vous devez vous rappeler de relever le défi de la collection pour le titre mobile de Niantic.

Alors que l’événement BD et SP dure dans le jeu de Niantic jusqu’au 21 novembre, vous pourrez retourner dans la région de Sinnoh beaucoup plus tôt sur le Switch.

À quelle heure sortent Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl ?

Il n’y a pas de compte à rebours officiel, mais la date et l’heure de sortie de Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl devraient être 00:00 ET et 00:00 GMT le 19 novembre.

Cela n’a pas été annoncé par Nintendo, mais les exclusivités Switch sortent toujours à 00h00, heure locale. Cela dit, le jeu devrait également être disponible à 21h00 PT le 18 novembre.

Toutes les heures ci-dessus s’appliquaient à Sword and Shield en 2019 et à Snap plus tôt cette année.

Bonus d’achat

Vous trouverez ci-dessous les bonus d’achat que vous obtiendrez, que vous pré-commandez BD ou SP :

Numérique:

Manaphy Egg 12 Boules Rapides

Vendre au détail:

Pokemon BD et SP double pack numérique :

Manaphy Egg 12 Quick Balls 200 Poke Balls

Vente au détail de double pack Pokemon BD et SP :

Manaphy Egg 200 Poke Balls

Vous pouvez pré-commander sur le Nintendo Switch eShop pour 49,99 £ ou vous pouvez obtenir des bonus physiques sur Amazon.

Pouvez-vous jouer à Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl tôt ?

Vous ne pouvez pas jouer tôt à Pokemon Brilliant Diamond ou Shining Pearl.

Malheureusement, certaines personnes ont pu obtenir un accès anticipé aux copies commerciales du jeu, ce qui a entraîné l’apparition de fuites en ligne. Ces fuites comprenaient tout, des vidéos de gameplay à un aperçu complet du Pokedex.

Bien que les fuites n’aient pas été idéales, la bonne nouvelle est qu’elles ont été supprimées par Nintendo. Et maintenant, vous pourrez commencer votre propre aventure avec Dialga ou Palkia.

