Compte à rebours les meilleurs moments de sitcom du réveillon du Nouvel An dans l’histoire de la télévision

3, 2, 1 …. Bonne année, fans de télé !

Zut, nous avons tous fait une liste de contrôle pleine de janvier à faire. Pour certains, il y a des tâches à accomplir dans la maison et pour d’autres, il y a des tonnes de nouvelles recettes à essayer car ils visent à être en bonne santé. La seule chose avec laquelle tout le monde peut être d’accord après cette année difficile, c’est que nous pourrions tous utiliser un peu plus de rires dans nos vies.

Avec une résolution unie de simplement rire davantage, nous pouvons nous tourner vers nos émissions préférées comme Friends, Modern Family et The Office. C’est un fait prouvé que vous brûlez des calories lorsque vous rigolez à haute voix… comme si nous avions besoin d’une autre excuse pour rire ! Alors, sonnez en 2022 avec une perspective optimiste et positive, grâce à nos sitcoms préférées. Il n’y a tout simplement pas de meilleure façon de le faire que de regarder en arrière ces moments amusants du réveillon du Nouvel An dans l’histoire de la télévision.

Revivez tous les moments hilarants des épisodes passés sur le thème de NYE ci-dessous.