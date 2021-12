Compte à rebours pour la disparition du plus grand glacier du monde

27/12/2021

Le glacier Thwaites de l’Antarctique, le plus large du monde, fond rapidement à mesure que la mer dans laquelle il se jette se réchauffe progressivement, ce qui pourrait entraîner la disparition de sa couverture flottante en quelques années seulement. Les conséquences peuvent affecter l’ensemble de la planète, avec de très fortes élévations du niveau de la mer, selon les scientifiques ont prévenu.

Thwaites se trouve dans l’Antarctique occidental et occupe une étendue de 120 kilomètres de littoral gelé. Un tiers du glacier, sur sa face orientale, coule plus lentement que le reste, puisqu’il est soutenu par une banquise flottante qui reste figée grâce à son appui sur une montagne sous-marine.

La banquise agit comme une pince empêchant un écoulement plus rapide de la glace en amont. Mais la bande de glace retenant Thwaites ne durera pas longtemps, a averti Erin Petitt, professeur agrégé à l’Oregon State University et membre d’une équipe internationale de scientifiques qui a publié de nouvelles recherches sur l’avenir de cette masse continentale de glace.

Glacier Thwaites, Antarctique | Agences

Le glacier a la taille de la Floride ou de la Grande-Bretagne et contribue actuellement à quatre pour cent de l’élévation annuelle du niveau de la mer dans le monde. S’il fond, le niveau mondial de la mer augmenterait d’environ un mètre ou plus, plaçant des millions de personnes vivant dans les villes côtières dans des zones à risque d’inondation extrême.

« Thwaites est le glacier le plus large du monde », a déclaré Ted Scambos, chercheur principal à l’Institut coopératif de recherche en sciences de l’environnement (CIRES) dans un communiqué. « Il a doublé sa vitesse de sortie au cours des 30 dernières années, et l’ensemble du glacier contient suffisamment d’eau pour élever le niveau de la mer de plus de 60 centimètres. Et cela pourrait conduire à une élévation encore plus élevée du niveau de la mer, jusqu’à trois mètres, s’il entraîne avec lui les glaciers environnants. »

Scambos est le principal coordinateur américain de l’International Thwaites Glacier Collaboration (ITGC), une équipe de près de 100 scientifiques financée par la US National Science Foundation et le UK Natural Environment Research Council qui se consacre à l’étude de ce glacier vulnérable.

Leur travail vise à collecter des données instrumentales sur l’ensemble du glacier et de l’océan adjacent, ainsi qu’à modéliser l’écoulement glaciaire et l’avenir de la calotte glaciaire. Ses recherches ont déjà révélé des changements majeurs dans la glace, l’eau environnante et la zone où elle flotte hors du substrat rocheux ci-dessous.

L’eau de mer plus chaude circulant sous le côté est de la plate-forme flottante fait fondre ce glacier sous tous les angles, a découvert son équipe. Cette eau fait fondre la glace directement d’en bas et, ce faisant, le glacier perd sa fixation sur le mont sous-marin qui le soutient.

Emplacement des glaciers | BBC

ont déjà formé d’énormes fractures, qui se multiplient également, accélérant ainsi leur disparition, a déclaré Pettit. Cette étendue flottante du glacier Thwaites ne survivra probablement que quelques années de plus, à son avis.

L’eau chaude est également une menace pour la soi-disant « zone de mise à la terre & rdquor ;, la zone où le glacier s’élève du fond marin, a expliqué Peter Davis, océanographe physique au British Antarctic Survey. Davis et son équipe utilisent de l’eau chaude pour percer des trous d’accès depuis la surface de la banquise jusqu’à la cavité océanique, des centaines de mètres plus bas. Ils ont découvert que les eaux océaniques dans la zone d’échouage sont chaudes, selon les normes polaires, et salées, créant ainsi les conditions pour faire fondre la banquise par le bas.

Peter Washam, chercheur associé à l’Université Cornell, étudie également la zone de connexion avec le continent. Son équipe a descendu un robot sous-marin télécommandé à travers le puits pour prendre des mesures de l’océan, de la glace et des fonds marins dans cette région. Ils ont cartographié ces propriétés jusqu’au point où la glace et le fond marin sont entrés en contact.

Washam décrit la zone d’échouage comme « chaotique », avec de l’eau chaude, de la glace escarpée et un fond escarpé et en pente qui permet à l’eau de faire fondre rapidement la calotte glaciaire par le bas.

Mais en amont de cette ligne de flottaison, les chercheurs ont découvert que les marées pompent l’eau sous la calotte glaciaire sur une courte distance. Lizzy Clyne, professeure adjointe au Lewis and Clark College, et son équipe étudient le mécanisme de pompage par marée qui aspire l’eau chaude entre la glace et le substratum rocheux à Thwaites. La partie flottante du glacier monte et descend avec les marées, et ce mouvement agit comme un levier, pompant de l’eau sous la calotte glaciaire.

Une partie de l’équipe de recherche | THW

Aussi, en aval de la zone d’échouage au fond de la banquise flottante, l’étirement et la fonte constants créent rapidement de longs canaux à travers la glace où l’eau peut s’écouler, qui affecte la stabilité à long terme de la banquise, a noté Clyne.

Au fur et à mesure que Thwaites recule en amont, il peut former de très hautes falaises de glace face à l’océan. Anna Crawford, chercheuse postdoctorale à l’Université de St. Andrews, et son équipe utilisent des modèles informatiques pour étudier la rupture des falaises de glace – un processus par lequel la glace peut briser les extrémités du glacier dans l’océan.

Le processus peut prendre plusieurs formes, mais toutes peuvent conduire à une retraite très rapide de l’immense glacier. La forme du substratum rocheux de l’Antarctique occidental rend la région vulnérable à un recul rapide par rupture des falaises de glace, car des falaises de plus en plus hautes pourraient être exposées à mesure que la glace se retire.

Cela pourrait conduire à un réaction en chaîne de fracturation, qui aboutirait à un effondrement, dit Crawford. Un défi pour l’équipe est d’évaluer si, quand et à quelle vitesse cela pourrait se produire, mais une perte de glace importante est possible d’ici plusieurs décennies ou quelques siècles.

Article de référence : https://cires.colorado.edu/news/threat-thwaites-retreat-antarctica%E2%80%99s-riskiest-glacier