Compte à rebours pour l’arrivée de Míchel à Gérone

04/07/21 à 22:05 CEST

Marc Brugues

Le banc de Gérone n’a toujours pas de propriétaire. En fait, Il est le seul de la deuxième division qui ne sait toujours pas qui l’occupera. La déception et l’achalandage qui ont nécessité de rester, encore une fois, aux portes de Primera, ont fait que le club a laissé passer quelques jours pour digérer le coup et finir de décider avec Francisco Rodriguez qui il valait mieux séparer les routes.

Une fois qu’il a été confirmé que l’Andalou ne continuait pas, le club a repris les contacts et les négociations avec d’éventuels remplaçants. Mercredi dernier, la décision a été prise : Míchel Sánchez a été l’élu.

Jeudi, la première réunion pour définir la négociation a eu lieu. Gérone veut Míchel et l’entraîneur madrilène veut s’entraîner et venir à Montilivi. L’accord n’est pas encore une réalité, mais il est sur la bonne voie et l’intention est de le fermer entre demain et mardi.

En ce sens, si tout se concrétise, Míchel arriverait avec deux techniciens de confiance, Salva Funet comme entraîneur adjoint et David Porcel comme préparateur physique. Jusqu’à présent, Gérone n’a annoncé qu’un renouvellement, celui du gardien Juan Carlos jusqu’en juin 2023.