Compte à rebours pour le débarquement des séries mondiales à Malaga et Séville

01/04/2022 à 12:23 CET

Sport.es

Tous les projecteurs sont allumés Malaga et Séville, villes espagnoles dans lesquelles ils visiteront pour la première fois dans l’histoire le HSBC World Rugby Sevens Series.

Ce spectaculaire circuit de tournois répartis dans le monde entier arrive en Espagne de 21-30 janvier dans deux événements différenciés dans le Stade de la ville de Malaga (21 au 23 janvier) et le complexe sportif mythique de la ville de Séville, La Cartuja (28-30 janvier).

Là-haut volera le Les 16 meilleures équipes masculines et les 12 meilleures équipes féminines du monde, parmi lesquels se trouvent les représentants espagnols dans les deux catégories ainsi que des équipes nationales de la stature de la Nouvelle-Zélande, des Fidji, de l’Argentine, de l’Australie, de l’Afrique du Sud ou de l’Angleterre, entre autres.

Le 7 national féminin aux dernières Dubai World Series

| Mike Lee / Rugby mondial

Depuis son inclusion en tant que sport olympique à Rio 2016, le rugby 7 est devenu l’un des moteurs de développement de World Rugby, ainsi qu’un outil de sa diffusion. À Tokyo, l’audience mondiale de la télévision a continué de croître, avec plus de 22 millions de vues et plus de 100 millions d’impressions sur les réseaux sociaux et les plateformes de l’instance dirigeante du rugby mondial.