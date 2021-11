Compte à rebours! Taproot est mis en ligne sur le réseau Bitcoin aujourd’hui

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Selon divers sites de données, tout semble indiquer que Taproot, la mise à jour tant attendue pour Bitcoin, arrive enfin aujourd’hui.

***

La mise à jour attendue pour le réseau Bitcoin, Taproot, aura lieu dans les prochaines heures et tout semble indiquer qu’elle sera enfin aujourd’hui samedi 12 novembre.

Compte à rebours jusqu’à la racine pivotante

De récents sondages du site NiceHash ont révélé que la mise à jour pourrait avoir lieu à 1h00 UTC aujourd’hui, ce qui coïncide avec les informations fournies par Taproot.watch, qui suggèrent également qu’il restait peu de blocages pour qu’elle soit effective.

Il est important de noter que bien que Taproot ait déjà reçu le soutien de la communauté minière plus tôt cette semaine, 800 blocs supplémentaires étaient nécessaires pour que la fonction soit activée efficacement.

Qu’est-ce que la racine pivotante ?

En tant que tel, Taproot est une proposition de mise à jour du réseau Bitcoin, avec laquelle la capacité de celui-ci pour la création de scripts serait améliorée, s’alignant sur les propositions d’autres réseaux tels que Ethereum qui ont des propriétés associées à la création de contrats intelligents .

En plus de ce qui précède, Taproot apporte également la possibilité de masquer des transactions complexes dans la Blockchain Bitcoin, ce qui offrirait à la monnaie numérique une plus grande confidentialité dans les opérations effectuées, accompagnée d’une diminution de leur taille via le système Schnorr Signature.

Changement majeur

Comme cela a été dit dans d’autres publications, Taproot deviendrait l’un des changements les plus importants à mettre en œuvre dans le réseau Bitcoin depuis que SegWit a eu lieu en 2017, mais contrairement à cet événement, il s’agirait d’un Soft Fork, une légère mise à jour qui apportera des améliorations opérationnelles à le protocole.

Sous cette modalité, un nouveau mécanisme de vote est également mis en place pour approuver ces types de changements, sans qu’il soit nécessaire d’atteindre des débats houleux ou des disputes sans fin sur l’avenir de Bitcoin, ce qui a finalement conduit à des versions alternatives soutenues par ceux qui se sentaient liés à ceux-ci. changements, visions.

Attentes sur le prix

Mais au-delà de ces connaisseurs du sujet technologique, les attentes concernant l’arrivée de Taproot génèrent de fortes attentes chez les passionnés et les investisseurs de la monnaie numérique, qui prévoient que cela pourrait être la prochaine étape qui aidera son prix à atteindre de nouveaux sommets historiques dans les semaines à venir.

Il convient de noter que cette semaine, Bitcoin s’est fortement approché de la barrière des 69 000 USD par unité, mais ces derniers jours, il a de nouveau chuté dans ce qui est qualifié de correction, s’échangeant actuellement à environ 64 300 USD par unité.

Pour l’instant, il ne nous reste plus qu’à attendre et voir quelles répercussions cette mise à jour a réellement au niveau du marché. Quand il est 7h30 à New York, le prix du Bitcoin (BTC) est à 63 465 USD, soit 0,99% de moins qu’hier à la même heure, donc le reflet de l’actualité ne semble pas pertinent, du moins jusqu’à maintenant.

Lecture recommandée

Source : CryptoBriefing

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash