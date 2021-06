compte déjà 1 000 espèces envahissantes

12/06/2021 à 9:04 CEST

De plus en plus de rapports montrent que la Méditerranée est l’une des zones de la planète les plus affectées par le changement climatique. Cette fois c’est l’entité WWF qui a consacré une étude détaillée pour analyser les preuves de ce processus. Les conclusions montrent que cette mer devient chaque jour plus « tropicalisée » et ressemble de moins en moins à ce qu’elle a toujours été. Il compte déjà plus de 1 000 espèces envahissantes.

La mer Méditerranée est le réchauffement le plus rapide au monde, à un rythme 20 % plus rapide que la moyenne mondiale en raison du changement climatique, mais aussi sous « de fortes pressions » en raison de la surpêche, de la pollution, du commerce maritime et du développement côtier, selon un rapport du WWF.

L’ONG appelle les dirigeants mondiaux, à l’occasion de cet anniversaire, à renforcer la biodiversité par le biais d’actions climatiques et des mécanismes financiers convenus dans la Convention sur la diversité biologique, la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) et la Convention de Barcelone, qui auront lieu pendant le second semestre 2021.

Ainsi, l’ONG souligne que la « tropicalisation » de la Méditerranée, la perte de biodiversité ou la dégradation des habitats marins sont quelques-uns des impacts les plus importants que le changement climatique produit dans la Mare Nostrum.

L’étude du WWF analyse six exemples d’impacts qui affectent cette mer qui est déjà en surchauffe. Plus précisément, il prévient que l’une des conséquences de la tropicalisation est l’apparition de nouvelles espèces et l’ONG estime qu’au moins 1 000 espèces envahissantes sont apparues des zones plus chaudes vers la Méditerranée, déplaçant les indigènes, une tendance également favorisée par le trafic intense Canal de Suez ou le détroit de Gibraltar.

En revanche, les populations de mollusques indigènes ont diminué de 90 % dans les eaux les plus orientales de cette mer. Par exemple, des espèces telles que le poisson-lion et le poisson lapin représentent 80% des captures en Turquie ou à Chypre et ils ont transformé une bonne partie des habitats marins.

Posidonie, coraux et phytoplancton, en régression

De même, l’étude indique que les températures élevées et l’augmentation à la fois de la fréquence et de l’intensité des tempêtes transforment les fonds marins. Les herbiers océaniques de Posidonie, les populations de gorgones (corail) et de nacras, entre autres, ont été réduites dans toute la région et même dans certaines régions, ils ont totalement disparu.

L’acidification des océans à l’échelle mondiale causée par le changement climatique provoque l’affaiblissement des structures d’organismes tels que le phytoplancton, les coraux, les mollusques ou les crustacés. L’étude prévient que la perte totale de ces espèces aurait un impact dramatique sur l’ensemble de l’écosystème marin, car elles fournissent des habitats vitaux pour de nombreuses espèces et contribuent de manière significative à la fixation du carbone pour le climat.

Par exemple, jeà Posidonie océanique.

Le rapport fait également référence à la explosion de méduses dont souffre la Méditerranée, favorisée par l’augmentation de la température de l’eau, la pollution et la disparition progressive des prédateurs marins, conséquence de la surpêche.

Dans ce contexte, l’expert des aires marines protégées du WWF Espagne, Óscar Esparza, dénonce que jusqu’à ce qu’une transition écologique soit réalisée et que l’économie soit décarbonée, la « meilleure façon » de protéger et de conserver les écosystèmes marins contre le changement climatique est de maintenir des écosystèmes sains. , en équilibre qui ont une plus grande capacité naturelle à s’adapter aux changements.

« Des aires marines protégées bien gérées peuvent faire beaucoup pour réduire le stress dans les populations marines », a souligné l’expert qui souligne la « relation forte » entre le climat et les océans ainsi que la nécessité d’améliorer la protection marine pour restaurer la biodiversité et les populations de poissons.

Rapport de référence : https://wwfes.awsassets.panda.org/downloads/final_wwf_med_cc_6_case_studies_2021.pdf?57420/Informe-sobre-los-principales-efectos-del-cambio-climatico-en-el-Mediterraneo

Cela peut vous intéresser : Le changement climatique s’installera en Méditerranée sur plusieurs fronts

Cela peut vous intéresser : Un livre pour comprendre le changement climatique en Méditerranée