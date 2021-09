Compte Demat : Voici comment éviter la désactivation de votre compte ; mettre à jour ces informations clés

L’importance de la facilité de nomination pour les titulaires de comptes de négociation et de démat est également reconnue par le régulateur SEBI

Conscient de l’importance des détails KYC des clients, SEBI a conseillé aux bourses et aux dépositaires d’obliger tous les participants existants à mettre à jour les six attributs KYC de leurs clients avant le 30 septembre 2021. Les dépositaires et les bourses ont publié une date limite pour tous les participants à s’assurer que les instructions sont respectées sans délai. Étant donné que les délais précédents ont déjà été prolongés à deux reprises, nous ne nous attendons pas à ce que le délai soit prolongé davantage. Pour les nouveaux clients, ces détails KYC doivent être collectés avant l’ouverture du compte. Les six détails requis pour le KYC sont le PAN, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone portable, l’identifiant e-mail et les détails financiers. Si KYC n’est pas mis à jour, le courtier devra marquer le compte comme dormant jusqu’à ce que le KYC soit mis à jour.

Il y a longtemps, ces 6 détails KYC n’étaient pas obligatoires dans le cadre du KYC. Après avoir été témoin des fraudes financières et eu égard à la « loi de prévention du blanchiment d’argent », SEBI et les bourses ont rendu obligatoires tous ces attributs 6KYC un par un à des intervalles de temps différents.

Il est également conseillé de s’assurer que le PAN et Aadhaar sont liés pour tous les clients existants le plus tôt possible car à un moment donné, la liaison deviendra obligatoire. En effet, la date limite pour le rattachement du PAN à Aadhaar avait été fixée au 30 septembre. Mais maintenant, la date limite a été prolongée jusqu’en mars 2022. Si la liaison n’est pas effectuée dans le délai imparti, le PAN sera désactivé, ce qui entraînera la mise en sommeil du compte du client.

L’importance de la facilité de nomination pour les titulaires de comptes de négociation et de démat est également reconnue par le régulateur SEBI. Par conséquent, il a été rendu obligatoire pour le courtier d’obtenir par écrit des clients nouveaux et existants leur consentement pour leur désir de se prévaloir de la facilité de nomination. Si le client choisit de se prévaloir de la facilité de nomination, les détails du candidat doivent être obtenus auprès des clients et les détails obtenus doivent être consignés dans les registres tenus par le courtier. Les participants doivent obligatoirement recueillir le consentement de nomination avec effet au 1er octobre 2021 pour les nouveaux comptes alors que pour les clients existants la date limite est le 31 mars 2022.

Le régulateur s’est également rendu compte des inconvénients qu’un client peut avoir à subir pour obtenir la mise à jour physique du KYC. En tenant compte de cela, le régulateur a autorisé la numérisation du KYC avec un certain ensemble de directives. Les participants développent des systèmes KYC numériques en suivant les directives émises par SEBI. Cela permettra aux clients de mettre à jour les détails sans visiter le courtier. La plupart des courtiers ont déjà fourni des plateformes KYC numériques à leurs clients pour faciliter la mise à jour de leur KYC numériquement.

Nous devrions tous apprécier l’initiative prise par le régulateur SEBIi car les étapes ci-dessus sont finalement au bénéfice de tous les clients. Ces étapes contribueront grandement à minimiser les risques des clients et à les sauver de toute sorte de fraude dans leur compte.

(Mayank Kaushik, Lead Digital Marketing, Trustline Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.