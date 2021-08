Compte d’épargne avec retrait quotidien au guichet automatique de Rs 1,5 lakh, intérêt de 6,25%, couverture de santé complémentaire de Rs 25 lakh lancée

in

Lancement du petit compte épargne suryoday

Suryoday Small Finance Bank (SSFB) a annoncé aujourd’hui le lancement du « Suryoday Health and Wellness Savings Account », un produit de compte d’épargne haut de gamme visant à garantir que non seulement le patrimoine des clients augmente, mais qu’eux-mêmes et leurs familles soient également pris en charge sur le plan de la santé. dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Le nouveau compte d’épargne offre trois avantages pour une famille de quatre personnes (moi-même, conjoint et deux enfants) – une assurance maladie complémentaire de Rs 25 lakhs, un forfait annuel de soins de santé et des services de soins médicaux d’urgence en ambulance.

La banque a déclaré dans un communiqué que l’assurance maladie complémentaire et le forfait soins de santé seront gratuits pendant un an après l’ouverture du compte. De plus, un service d’ambulance gratuit jusqu’à une distance de 20 km sera disponible dans 102 emplacements à travers le pays jusqu’à la fin mars 2022.

Admissibilité à l’ouverture de compte

Une personne physique résidente (18 ans à 65 ans) peut ouvrir le « Compte Épargne Santé et Bien-être Suryoday » soit seule, soit conjointement.

La banque a déclaré que les critères d’ouverture du « compte d’épargne santé et bien-être Suryoday » comprenaient le maintien du solde mensuel moyen de Rs 3 lakhs et l’éligibilité conformément au formulaire de déclaration de santé clé.

Commentant le nouveau compte, R Baskar Babu, directeur général et PDG de Suryoday Small Finance Bank, a déclaré : « Le traitement des urgences médicales peut entraîner un recul financier. Par conséquent, nous avons décidé de créer un « compte d’épargne santé et bien-être Suryoday » pour amortir cet impact. Nous voulons faire partie d’une planification financière et sanitaire holistique pour toute la famille, afin que non seulement leur richesse augmente, mais nous veillons également à ce qu’ils ne déboursent pas en cas d’urgence médicale.

Principales caractéristiques

Certaines des caractéristiques du nouveau produit incluent : « Platinum » Variante de carte de débit à puce sécurisée RuPay ; Compte d’épargne bien-être.

Taux d’intérêt

La banque a déclaré qu’en fonction du solde du compte d’épargne, Suryoday Bank offre actuellement 4% d’intérêt sur le solde jusqu’à Rs 1 lakh, 6,25% sur les soldes supérieurs à Rs 1 lakh et jusqu’à Rs 10 lakhs, et 6% sur les soldes supérieurs Rs 10 lakhs.

La Banque s’est associée à Manipal Cigna Health Insurance pour fournir une assurance maladie complémentaire et à Vhealth Aetna pour fournir un forfait annuel de soins de santé et à Ziqitza Healthcare pour fournir des services d’ambulance sur appel.

