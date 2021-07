Compte d’épargne Mine ICICI pour la génération Y : voici tout ce que vous devez savoir

Le système bancaire pour les Millennials est totalement différent du système bancaire traditionnel. Il ne s’agit pas d’utiliser une banque uniquement pour le plaisir – la banque doit offrir des produits et des services pour aider à gérer l’argent plus efficacement.

Pour répondre aux besoins des millennials, diverses banques ont commencé à proposer des comptes d’épargne avec des produits et services financiers plus rationalisés et intuitifs ciblant les millennials. « ICICI Bank Mine » – le programme bancaire complet d’ICICI Bank pour les clients de la génération Y, ciblant la tranche d’âge de 18 à 35 ans – est l’une de ces offres.

L’application mobile propose non seulement un compte d’épargne instantané, mais également une interface utilisateur actualisée qui offre des avantages supplémentaires tels qu’un outil de gestion des finances personnelles et des conseils d’investissement pour répondre à la demande des millennials. Il prend également en charge d’autres besoins financiers tels que les cartes de crédit et de débit, les prêts personnels instantanés et les découverts.

Le compte d’épargne Mine d’ICICI est un compte d’épargne à solde nul entièrement numérique destiné aux millennials en Inde, qui peut être ouvert instantanément. Le numéro de compte de ce compte d’épargne est généré instantanément, et on peut effectuer des transactions instantanément. Il existe 2 variantes du compte ICICI Mine – Mine Regular et Mine Premium. La seule différence entre ces deux types de comptes réside dans les cartes de débit.

En ce qui concerne les frais d’abonnement, Mine Regular facture Rs 150, tandis que Mine Premium facture Rs 599. De plus, des remises en argent sont disponibles, mais uniquement sur Mine Premium. Mine Regular n’offre aucun cashback, alors que Mine Premium offre 1% de cashback non plafonné.

Ouvrir un compte d’épargne Mine ICICI – Voici comment ;

Visitez le site Web de la banque ICICIAllez à la section Compte d’épargne sur la page d’accueilEntrez votre Aadhaar, PAN, numéro de téléphone portable, identifiant de messagerie et autres informations requisesAuthentifiez vos coordonnées avec l’OTP sur votre numéro de téléphone portable enregistréConfirmez et votre compte Insta Save Mine sera ouvert

Voici quelques-unes des caractéristiques du compte minier ICICI ;

ICICI Mine Account est un compte d’épargne ICICI à solde nulLes personnes âgées de 18 à 35 ans sont éligibles pour postuler par voie numérique. Offre un analyseur de budget gratuit intégré à l’application pour aider à planifier son budget en fonction des dépenses mensuelles, etc. Accident aérien gratuit de 50 000 Rs et Rs 50 000 protection des achats à l’ouverture du compteAprès vérification KYC Services de retrait d’espèces sans carte disponiblesAccès facile et cohérent aux produits et services bancaires à l’aide de l’application iMobile et des services bancaires par Internet5 retraits mensuels gratuits aux guichets automatiques de n’importe quelle banque

