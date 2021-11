Compte d’épargne-santé FEDO : une start-up de Bengaluru lancera un compte d’épargne-santé ; voici comment cela aidera les utilisateurs

Image représentative

La hausse du coût des soins de santé, en particulier pendant la pandémie de Covid-19, a touché des millions de familles dans le pays. Alors que les régimes d’assurance maladie offrent un certain répit, les individus et les familles finissent par consacrer une grande partie de leur budget de santé aux dépenses pré et post-hospitalisation. FEDO, une startup basée à Bengaluru, envisage d’apporter une solution à ce problème avec le lancement d’un compte d’épargne santé (HSA).

Dans une interaction par e-mail avec FE Online, Prasanth Madavana, co-fondateur et PDG de FEDO, a expliqué les détails de HSA et pourquoi une telle initiative est nécessaire. Extraits :

Qu’est-ce que le compte d’épargne santé de l’OFEV? Comment cela fonctionnera-t-il ?

Fedo HSA est un compte d’épargne unique qui peut être utilisé pour payer les frais médicaux admissibles, y compris ceux qui ne sont pas couverts par l’assurance maladie. Ce compte d’épargne peut être utilisé pour offrir de meilleurs taux d’intérêt que les comptes d’épargne ordinaires, incitant ainsi les clients à épargner pour leur santé. La HSA propose également des options d’investissement intelligentes pour de meilleurs rendements et des lignes de crédit d’approbation préalable pour vos urgences médicales.

Le HSA est alimenté par des algorithmes d’IA robustes qui peuvent prédire les risques pour la santé d’un individu et les dépenses médicales possibles. Au cœur des algorithmes de FEDO se trouve le FEDO Score qui est un score de crédit pour la santé, à l’instar d’un CIBIL ou d’un FICO Score dans le monde financier.

Le HSA, en combinaison avec FEDO Score et la plate-forme d’analyse technologique approfondie, jettera les bases d’un écosystème de soins de santé holistique du point de vue de l’individu. L’objectif principal de la plate-forme est de permettre aux clients de gérer leurs dépenses de santé en utilisant une combinaison de services tels que les programmes HSA, d’assurance, de bien-être et de gestion des maladies.

Pourquoi pensez-vous qu’il y a un besoin pour quelque chose comme HSA ?

L’augmentation des coûts de santé et d’hospitalisation avec la charge médicamenteuse et la prise en charge des maladies chroniques du mode de vie sont les moteurs de la HAS. En Inde, avec la faible pénétration de l’assurance santé et vie qui se concentre principalement sur les dépenses de santé des patients hospitalisés, une personne dépense 3 fois les dépenses d’hospitalisation pour les frais pré et post hospitalisation qui ne sont généralement pas couverts par l’assurance. Un profil de financement de la santé de l’OMS en 2017 a également souligné que 67,78 % des dépenses totales de santé en Inde étaient payées de leur poche, contre seulement 18,2 % en moyenne mondiale.

Il existe un écart important entre les besoins financiers d’un individu liés à la santé et les besoins actuels de financement des soins de santé sont satisfaits par des prêteurs d’argent non organisés et des prêts en or sur le marché. Des études ont mis en évidence que plus de 55 millions de familles ont fait faillite l’année dernière en raison de dépenses médicales. Bien que le secteur de l’assurance s’efforce de combler le fossé, le changement n’est pas radical.

Nous pensons que HSA est la solution au problème ci-dessus en offrant aux individus un compte d’épargne exclusif pour les dépenses liées à la santé, adapté aux besoins de santé de l’individu. Il fournira la bonne combinaison d’options de financement des soins de santé pour couvrir les frais médicaux et garantir un minimum de dépenses personnelles. Avec HSA, l’écart se réduira considérablement et le taux de faillite dû aux frais médicaux baissera également.

Quels sont les avantages que l’on peut obtenir avec HSA?

FEDO fournira aux individus une plate-forme financière -Compte d’épargne-santé (HSA), qui recommandera la bonne combinaison d’outils/d’actifs qu’ils peuvent utiliser pour payer les dépenses médicales admissibles. Un bon assortiment d’assurances santé/vie ainsi que l’épargne d’un individu seront proposés en fonction de l’état de santé de l’individu et des membres de sa famille.

Parallèlement à cela, l’épargne offrira de meilleurs taux d’intérêt que le compte d’épargne normal. Cela donnera à un individu la liberté de choisir le montant d’argent qui peut être mis de côté pour les frais de santé. Cela donne également le contrôle sur la façon dont cet argent est dépensé en fonction de la qualité et des coûts.

Les urgences médicales brisent l’épine dorsale financière et émotionnelle d’un ménage. Avec la HAS, les ménages peuvent gérer les urgences médicales imprévues et les coûts de santé qui y sont associés de manière plus efficace et autonome

Qui peut ouvrir HSA, où et comment en Inde ?

En Inde, HSA est un nouveau concept introduit par Fedo avec SBM et Zwitch par Bank Open. Toutes les personnes éligibles pour ouvrir un compte dans les institutions financières peuvent ouvrir HSA. L’ensemble du processus est numérique et accessible via l’application mobile et les services bancaires en ligne. Il est pratique et simple à comprendre Tableau de bord Santé et investissement. Des informations et des offres intéressantes sur la santé et la gestion des maladies intégrées à l’application sont disponibles pour répondre aux besoins de santé de l’individu. Il existe des offres de prêt pré-approuvées. En outre, une gamme de services de gestion de carte de crédit faciles est offerte pour une expérience transparente.

Quel type d’assurance et de marge de crédit sera offert par HSA ?

FEDO fournira des recommandations sur la combinaison d’options de financement des soins de santé, y compris une boutique de produits d’assurance qui assureront des dépenses minimales pour le cours de la vie d’un individu. Il n’y aura pas de montant minimum. Le montant sera basé sur certains paramètres présents sur le cas comme l’état de santé de l’individu, le score FEDO, le score CIBIL, etc.

Comment FEDO Score aidera-t-il les utilisateurs ?

Le score FEDO est un indicateur holistique des risques futurs pour la santé. Il est créé sur le principe que la première étape dans la gestion ou la prévention des maladies liées au mode de vie chez un individu est la détection de la propension à une telle maladie. Cela ressemble plus à un score CIBIL pour la santé qui indique la probabilité d’engager des dépenses médicales au cours des prochaines années en tenant compte des informations démographiques, du mode de vie et des habitudes d’une personne.

Le score FEDO varie de 0 à 1000, 1000 indiquant le score d’un surhomme et 0 étant une personne décédée. Tout score supérieur à 600 peut être considéré comme un individu en bonne santé dans ce groupe d’âge.

